Скончался легендарный хранитель русской народной песни

Самарский государственный институт культуры (СГИК) сообщил о невосполнимой утрате: ушел из жизни выдающийся деятель музыкального искусства, чья жизнь была посвящена сохранению и популяризации русского фольклора. Его творчество и педагогическая деятельность оставили глубокий след в сердцах коллег, учеников и слушателей.

Жизненный путь Александра Носкова

Александр Кузьмич Носков родился в 1940 году в селе Падовка Пестравского района Куйбышевской области. Окончив Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу хорового дирижирования под руководством профессора А.А. Юрлова, он посвятил свою жизнь музыке.

На протяжении многих лет Носков занимал ключевые посты в ведущих хоровых коллективах страны. Он был главным хормейстером Государственного Академического Северного русского народного хора, художественным руководителем Государственного Академического Волжского русского народного хора, а также возглавлял старейший самарский самодеятельный Народный хор русской песни имени А. Савельева.

С 1991 года Александр Кузьмич преподавал на кафедре хорового и сольного народного пения СГИК, где воспитал множество талантливых исполнителей. Под его руководством студенческий народный хор "Самарская лука" стал площадкой для развития молодых артистов, проникнутых любовью к народной музыке.

Наследие мастера

Творчество Александра Носкова стало важной частью культурного достояния России. Его авторские произведения и обработки народных песен, созданные с глубоким пониманием русской души, вошли в золотой фонд хорового народно-исполнительского искусства. Эти композиции, наполненные теплом и искренностью, продолжают находить отклик у слушателей.

Особое место в наследии Носкова занимают его фольклорные экспедиции. Он собирал песни в Самарской и Архангельской областях, а также в Карелии, сохраняя уникальные образцы музыкальной традиции русской глубинки. Эти записи не только обогатили репертуар хоровых коллективов, но и стали ценным источником для изучения народной культуры.

Ключевые достижения

Руководство ведущими хоровыми коллективами, включая Государственный Академический Северный и Волжский народные хоры.

Создание авторских произведений и обработок народных песен, вошедших в золотой фонд хорового искусства.

Сбор более 400 песен в фольклорных экспедициях, опубликованных в сборнике "Деревня деревнюшка".

Фольклорные экспедиции и их значение

В 2024 году кафедра хорового и сольного народного пения СГИК совместно с кафедрой этномузыкологии РАМ имени Гнесиных организовала экспедицию по местам, связанным с жизнью и творчеством Александра Носкова.

Участники посетили село Падовка, где родился музыкант. В каждом доме местные жители с гордостью показывали сборник "Деревня деревнюшка", в котором Носков опубликовал более 400 песен, записанных от родителей, односельчан и жителей других сел Пестравского района. Эти экспедиции стали продолжением его дела, позволяя новым поколениям прикоснуться к истокам народного творчества.

Светлая память учителю

Александр Кузьмич Носков останется в памяти как выдающийся музыкант, педагог и собиратель фольклора, чья жизнь была примером служения искусству и людям. Его интеллигентность, кроткость и преданность делу вдохновляли всех, кто с ним работал. Коллектив СГИК выражает глубокие соболезнования семье и близким мастера.