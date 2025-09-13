Эксперт назвала признаки опасной диеты – ограничения рациона могут серьезно навредить здоровью

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию "Роскачества" Марьям Давлекамова в интервью с "Лентой.ру" выделила основные признаки, указывающие на то, что выбранный подход к диете является ошибочным.
Первым и наиболее очевидным признаком неправильной диеты являются постоянные чувства голода и плохое настроение. Эти симптомы свидетельствуют о том, что организм не получает необходимых ему веществ и энергии. Давлекамова подчеркивает, что комфортное изменение рациона должно основываться на грамотно подобранном сочетании продуктов, которые не только насытят, но и принесут пользу.
Основная ошибка, которую допускают многие, — это резкое ограничение калорийности рациона и однообразие питания. Когда человек резко сокращает количество потребляемых калорий, его организм воспринимает это как угрозу. В ответ он начинает "бунтовать", посылая сигналы о сильном голоде и нехватке необходимых микроэлементов. Это может приводить к срывам и перееданию, что, в свою очередь, усугубляет ситуацию.
Чтобы избежать подобных проблем, важно не просто уменьшать количество пищи, а сосредоточиться на качестве продуктов. Специалист рекомендует включать в рацион больше функциональных продуктов, которые помогут поддерживать баланс полезных веществ в организме. Например, употребление хлеба, богатого витаминами и минералами, на завтрак может значительно изменить общее состояние человека. Он не только снизит тягу к вредным перекусам, но и обеспечит энергией на весь день.
Давлекамова также акцентирует внимание на том, что осознанный подход к питанию, основанный на понимании потребностей своего организма, поможет избежать срывов и поддерживать высокий уровень метаболизма. Такой подход способствует улучшению настроения и ясности ума. В результате диета перестает восприниматься как наказание и становится настоящей инвестицией в собственное здоровье и благополучие.
Важно понимать, что правильное питание — это не временная мера, а образ жизни. Оно должно быть разнообразным и сбалансированным. Только тогда можно рассчитывать на долгосрочные результаты и улучшение качества жизни. Заботясь о своем теле и выбирая правильные продукты, каждый сможет достичь гармонии между физическим состоянием и эмоциональным благополучием.