Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки

Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки
2443

Вам кажется, что шикарный интерьер – это удел богатых? Спешим вас разуверить: секрет кроется не в ценнике, а в умелых дизайнерских приемах, которые доступны каждому.

Откроем вам главный секрет профессиональных дизайнеров: роскошный вид интерьеру придают не самые дорогие предметы мебели, а продуманные детали и грамотные решения. И самое приятное — многие из этих "волшебных палочек" обойдутся вам буквально в копейки, а то и вовсе бесплатно.

Мы собрали 5 дизайнерских хитростей, которые преобразят ваш дом, создав ощущение дороговизны и продуманности, даже если вы не готовы тратить целое состояние.

Многоуровневое освещение: больше света – больше шика

Фото: freepik.com

Дизайнеры никогда не ограничиваются одним источником света. Они используют комбинацию из нескольких типов освещения: основное (люстра), рабочее (настольные лампы, торшеры) и акцентное (подсветка картин, полок). Это создает объем, игру теней и позволяет зонировать пространство, что всегда выглядит дорого.

Вместо дорогих светильников используйте простые, но стильные лампы из масс-маркета. Добавьте светодиодную ленту для подсветки, недорогие бра или торшер. Главное — использовать лампочки с теплым светом (2700-3000К), которые создают уютную и “дорогую” атмосферу.

Монохромная или гармоничная палитра: спокойствие и элегантность

Фото: freepik.com

Дорогой интерьер редко бывает пестрым. Дизайнеры выбирают спокойную, часто монохромную или гармоничную палитру из 2-3 основных цветов, преимущественно нейтральных оттенков (бежевый, серый, белый, молочный). Это создает ощущение единства, простора и элегантности. Яркие акценты добавляются точечно, чтобы не перегружать пространство.

Если у вас уже есть яркая мебель, сбалансируйте ее нейтральными стенами и текстилем. Если стены нейтральные, добавьте подушки или пледы в одной цветовой гамме, но разных фактур. Это создаст глубину без хаоса. Недорогая краска нужного оттенка преобразит комнату до неузнаваемости.

Крупные комнатные растения: живой акцент роскоши

Фото: freepik.com

Ничто так не добавляет интерьеру статуса и свежести, как крупные, ухоженные комнатные растения. Большое растение в красивом (даже если недорогом) горшке мгновенно привлекает внимание, заполняет пустое пространство и создает ощущение "дышащего" интерьера.

Вместо покупки дорогой пальмы, присмотритесь к фикусам, монстерам или замиокулькасам. Они сравнительно неприхотливы и быстро растут. Купите недорогой, но лаконичный горшок или кашпо (можно покрасить старый). Разместите его в углу комнаты или рядом с диваном. Эффект "вау" гарантирован.

Качественный текстиль: бархат, лен и никаких дешевых штор

Фото: freepik.com

Текстиль играет огромную роль в восприятии интерьера. Дешевые, мятые, короткие шторы или синтетические, блестящие подушки мгновенно удешевляют вид. Дизайнеры выбирают натуральные или качественно имитирующие их ткани: лен, хлопок, бархат, велюр. Шторы должны быть до пола и достаточно объемными.

Не обязательно покупать дорогие шторы. Можно найти красивые плотные ткани по акции или сшить шторы самостоятельно из льна или плотного хлопка. Для подушек выбирайте чехлы из фактурных тканей, избегайте слишком ярких принтов. Хороший плед, небрежно наброшенный на диван, добавит уюта и "дороговизны".

Искусство минимализма и "правильные" детали

Фото: freepik.com

Перегруженный вещами интерьер всегда выглядит захламленным и дешевым. Дизайнеры придерживаются принципа "меньше, но лучше". Вместо множества мелких безделушек, выбирают несколько акцентных, осмысленных предметов. Вакуумная чистота и порядок – это основа дорогого вида.

Главная хитрость — избавиться от беспорядка. Проведите ревизию и уберите все лишнее. Для "декора" используйте стопку красиво сложенных книг, пару свечей, одну-две фотографии в лаконичных рамках. Золотое правило: каждая вещь должна иметь свое место и цель. Чистые поверхности и отсутствие пыли — это уже половина успеха.

Создать дорогой и стильный интерьер порой проще и дешевле, чем кажется. Откажитесь от погони за брендами, сосредоточьтесь на продуманных решениях, используйте эти дизайнерские хитрости, и ваша квартира будет выглядеть так, будто над ней поработал профессионал.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 20:27
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье