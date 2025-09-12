"Он дал мне очень красивую жизнь": Алсу о разводе с Яном Абрамовым

Сегодня жизнь Алсу полна ярких событий и активных выступлений. Она востребована и радует поклонников новыми проектами.

Однако совсем недавно ее жизнь была иной. Недавно певица открыла свои чувства и переживания, связанные с разводом. Этот откровенный диалог стал для нее настоящим испытанием, но она нашла в себе силы поделиться своими мыслями с искренностью.

Алсу рассказала о своей большой семье: "У меня трое братьев, а у моих родителей на сегодняшний день 15 внуков. Благодаря поддержке родных я смогла заниматься любимым делом, и в итоге хобби стало профессией". Она отметила, что ее карьера развивалась, пока не пришло время выйти замуж. "Когда я вышла замуж, я почувствовала себя защищенной. Ян стал для меня опорой, как когда-то мой отец. Он заботился обо мне, и все бытовые вопросы решались без моего участия", — вспоминает она.

Певица призналась, что с течением времени ее жизнь изменилась, но ни о чем не жалеет. "Да, многое изменилось, но я благодарна за все, что у меня есть. Я была счастлива как женщина и как мама. У нас трое замечательных детей, и Ян оберегал меня во всех смыслах. Он подарил мне красивую жизнь", — откровенно заявила Алсу. Несмотря на то, что их с супругом совместный путь закончился, она ценит все, что было. "Я ни в чем не почувствовала разницы между тем, что давал мне Ян, и тем, что давал мой папа", — подчеркнула знаменитость.

Размышляя о своем браке, Алсу говорит о том, как важно было для нее видеть пример любви и заботы в семье. "Когда я выходила замуж, была уверена, что это навсегда. Я выросла в атмосфере уважения и любви, и мне казалось, что так будет всегда. Но жизнь порой непредсказуема", — поделилась она.

Стоит отметить, что даже после расставания Алсу неоднократно выражала благодарность своему экс-супругу. "20 лет назад, когда Ян начинал за мной ухаживать, это было похоже на настоящую сказку. Тысячи цветов, неожиданные сюрпризы и фейерверки создавали атмосферу романтики", — вспоминала она.

Сейчас Алсу вновь активно выступает и находит баланс между личной жизнью и работой. Она осознала важность реализации своих амбиций и стремится быть счастливой не только как мама и жена, но и как творческая личность. "Я поняла, что гармония в жизни достигается через реализацию себя в разных ролях", — резюмировала она.