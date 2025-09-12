Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство

Как защитить личные данные в мессенджерах: практическое руководство
1064

Мессенджеры превратились в цифровые хранилища жизни: семейные фотографии, рабочие документы, личные переписки и даже сканы паспортов.. Но этими данными могут воспользоваться злоумышленники. Возникает вопрос, как обезопасить себя от постороннего вмешательства?

Хорошая новость: большинство рисков можно устранить за 20 минут без потери удобства. Это руководство предлагает пошаговый план — от быстрой настройки за 10 минут до детального анализа популярных мессенджеров.

Экспресс-настройка за 10 минут: базовая защита

Когда времени мало, эти шаги помогут быстро закрыть основные уязвимости и минимизировать утечку данных.

  • Геолокация: установить режим "Только при использовании" или полностью запретить. Отключить точную геопозицию.
  • Контакты: запретить постоянную синхронизацию адресной книги. Добавлять собеседников вручную по номеру, никнейму или QR-коду.
  • Микрофон и камера: разрешать доступ только в момент использования, без фоновой активности.
  • Фото и файлы: предоставлять разовый доступ к конкретным файлам. Документы отправлять через функцию "как документ".
  • Экран блокировки: скрыть текст входящих сообщений, отображать только факт уведомления.
  • Двухфакторная аутентификация: обязательно включить PIN-код для входа в приложение.
  • Облачные резервные копии: либо зашифровать, либо отключить.
  • Активные сессии: удалить неиспользуемые устройства и веб-входы.

Системные разрешения: где искать и как настраивать?

Ключевое правило — минимизировать доступ по умолчанию, предоставляя разрешения временно по необходимости. Это снижает риски и дисциплинирует приложения. Фото: Freepik

Android: управление разрешениями

Настройки находятся в разделе "Настройки → Конфиденциальность → Диспетчер разрешений" или "Настройки → Приложения → [название мессенджера] → Разрешения". Рекомендации.

  • Местоположение: выбрать "Только при использовании" или "Запрещено". Отключить "Точная геолокация".
  • Контакты: запретить. Разрешать разово при необходимости импорта.
  • Микрофон и камера: доступ только во время использования, фоновый режим отключен.
  • Фото и видео: разрешать доступ к отдельным файлам, а не всей галерее.
  • Уведомления: включить, но запретить предпросмотр содержимого на заблокированном экране.

iOS: точечный контроль

Настройки находятся в разделе "Настройки → Конфиденциальность и безопасность".

Основные пункты.

  • Фото: выбрать "Выбранные фото" и предоставлять доступ к конкретным изображениям.
  • Геолокация: установить "При использовании", отключить "Точная геолокация".
  • Контакты: запретить, если мессенджер работает без синхронизации телефонной книги.
  • Уведомления: настроить отображение миниатюр на "Если разблокирован" или "Никогда".
  • Настройка популярных мессенджеров: шаг за шагом
  • Системные ограничения — лишь часть работы. Настройки внутри приложений не менее важны. Фото: Freepik

WhatsApp

С 97 миллионами пользователей в России WhatsApp остается лидером. Плюс — сквозное шифрование чатов. Минус — незашифрованные облачные резервные копии.

Приватность: в разделе "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность" установить для пунктов "Последний раз в сети", "Фото профиля", "Информация", "Статус" значение "Мои контакты" или "Никто".

  • Двухэтапная проверка: включить PIN-код.
  • Резервные копии: в "Настройки → Чаты → Резервная копия" включить шифрование и сохранить ключ.
  • Группы: ограничить добавление в группы, для важных чатов использовать исчезающие сообщения.

Telegram

Telegram насчитывает более 100 миллионов пользователей в России, прибавив 6,85 миллиона за год. Обычные чаты хранятся на серверах, сквозное шифрование доступно только в секретных чатах.

Конфиденциальность: в "Настройки → Конфиденциальность" ограничить видимость "Последней активности", "Фото профиля", звонков и добавления в группы.

  • Активные сессии: регулярно проверять и закрывать лишние в разделе "Устройства".
  • Код-пароль: включить блокировку приложения и скрытие содержимого в переключателе задач.
  • Медиафайлы: отключить автосохранение в галерею устройства.

MAX: российский ответ WeChat

MAX от VK, с аудиторией более 30 миллионов, активно продвигается как национальная платформа с интеграцией госуслуг и платежей. С 1 сентября 2025 года обязателен для предустановки на устройства в России.

Системные разрешения: геолокация — "при использовании" или запрещена; контакты — запрещены; микрофон/камера — только при использовании; фото — доступ к выбранным файлам; уведомления — без предпросмотра.

  • Локальная защита: включить PIN или биометрию, скрыть содержимое уведомлений.
  • Видимость профиля: ограничить добавление в чаты, отключить автосохранение медиа.
  • Активные сессии: использовать только доверенные устройства, закрывать неактивные.
  • Чувствительная информация: удалять геометки из фото, использовать исчезающие сообщения, если доступны.

Совет: для госуслуг или платежей в MAX стоит завести отдельный профиль с минимальными разрешениями и без доступа к контактам.

Разумный подход к приватности

Настройка мессенджеров для защиты данных — это не про отказ от удобства, а про баланс. Большинство шагов займут 20–30 минут, но значительно сократят утечку информации. Ключевое правило: минимум разрешений по умолчанию, временный доступ по необходимости. Современные мессенджеры достаточно гибки, чтобы работать комфортно даже при строгих настройках.

Идеальной защиты не существует, но 80% угроз устраняются простыми действиями. Остальное требует профессиональных решений в области информационной безопасности, выходящих за рамки настройки приложений.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2025, 14:00
Фото: Freepik
Securitylab.ru✓ Надежный источник

По теме

Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах

Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье