Пожар в Ленинградской области унес жизнь выдающегося советского лыжника

В ночь на 10 сентября 2025 года во Всеволожском районе Ленинградской области произошла трагедия, унесшая жизнь выдающегося советского лыжника Сергея Сокарева. Пожар в гаражном кооперативе деревни Ненимяки стал роковым для 68-летнего спортсмена.

Пожар, унесший жизнь чемпиона

Пожар в деревне Ненимяки начался около полуночи 9 сентября. Огонь стремительно распространился по деревянным конструкциям гаражного кооператива, охватив площадь более 300 квадратных метров. По данным аварийно-спасательной службы Ленинградской области, пламя полностью уничтожило шесть гаражей размером 3х6 метров каждый, а еще семь получили значительные повреждения. В одном из боксов сгорел автомобиль Toyota RAV4, принадлежавший Сергею Сокареву.

На тушение пожара были направлены значительные силы, но справиться с огнем удалось лишь к трем часам ночи 10 сентября. Изначально о жертвах не сообщалось, но позже стало известно, что в одном из гаражей находился Сергей Сокарев. Вместе с ним погибли два его питомца — собаки и кот. Причины возгорания пока не установлены, а обстоятельства трагедии уточняются.

Кто такой Сергей Сокарев?

Сергей Сокарев — фигура, чье имя стало синонимом выносливости и мастерства в лыжном спорте. Его достижения уникальны: он единственный спортсмен в истории СССР и России, сумевший четыре года подряд — с 1981 по 1984 год — побеждать в 70-километровой марафонской гонке на чемпионате страны. Этот рекорд остается непревзойденным, подчеркивая невероятную силу духа и физическую подготовку лыжника. Среди его заслуг.

Две победы в международном марафоне "Праздник Севера" в Мурманской области.

Бронзовая медаль чемпионата СССР на дистанции 15 километров.

Бронза на одном из этапов Кубка мира.

За доминирование на сверхдлинных дистанциях спортивные журналисты и болельщики прозвали Сокарева "королем сверхмарафонов". Его имя стало символом упорства и стремления к совершенству.

Реакция спортивного сообщества

Новость о гибели Сергея Сокарева потрясла всех, кто связан с лыжным спортом. Клуб любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга выразил соболезнования, отметив, что уход спортсмена стал невосполнимой утратой. Коллеги и болельщики вспоминают его как человека исключительной скромности, чья воля и трудолюбие вдохновляли целые поколения.

Наследие "короля сверхмарафонов"

Сергей Сокарев оставил неизгладимый след в истории спорта. Его достижения — это не только медали и титулы, но и пример того, как страсть к делу и преданность могут привести к вершинам, недоступным другим. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто ценит лыжные гонки и их богатую историю.

Ранее мы писали про уход из жизни Геннадия Шаталова — основателя Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards и члена правления Российского союза туриндустрии.