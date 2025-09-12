Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки

Наволочки пачкаются быстрее всего, впитывая кожный жир, пот, отмершие клетки кожи и остатки косметических средств. Игнорирование регулярной стирки делает их рассадником бактерий, что может привести к воспалениям на коже лица и спины.
Как часто нужно стирать наволочки?
Стирать наволочки рекомендуется не реже одного раза в неделю, независимо от материала — будь то сатин, перкаль или фланель. Даже если кажется, что текстиль чистый, стоит задуматься о времени, которое мы проводим в контакте с ним. При ежедневной восьмичасовой продолжительности сна это составляет 56 часов в неделю. За это время на ткани скапливается достаточно загрязнений, чтобы отправить наволочки в стирку вместе с остальным постельным бельем.
Кроме того, остатки косметики и кожного сала могут въедаться в волокна ткани, создавая трудновыводимые пятна. Чтобы избежать этого, рекомендуется либо чаще стирать наволочки, либо переворачивать подушку каждые 3–4 дня.
Правила стирки наволочек
Регулярная стирка — это только половина дела. Важно делать это правильно. Ключ к чистоте — выбор подходящего режима стирки. Для эффективного удаления бактерий и загрязнений необходимо использовать горячую воду и интенсивный режим. Стирка в прохладной воде может быть более щадящей, но она не обеспечит необходимой чистоты. Моющее средство и отбеливатель (если требуется) выбираются в зависимости от типа ткани.
Декоративные наволочки, которые подвергаются менее интенсивному воздействию, можно стирать реже, чтобы сохранить их цвет и качество. Обычно их отправляют в стиральную машину вместе с покрывалом.
Выбор материала наволочек
Выбор материала для наволочек — это вопрос личных предпочтений. Натуральные ткани, такие как хлопок и шелк, обеспечивают хорошую воздухопроницаемость и комфорт. Хлопковые варианты доступны по цене и просты в уходе; перкаль отличается прочностью и гладкостью, а сатин — шелковистостью и приятными тактильными ощущениями. Если вы ищете мягкость и тепло, фланель станет отличным выбором. Шелк — это роскошная ткань с гипоаллергенными свойствами, которая положительно влияет на кожу и волосы, однако требует деликатного ухода.
Чистота ваших наволочек имеет огромное значение для здоровья кожи и общего самочувствия. Регулярная стирка, правильный выбор режима и забота о материале помогут избежать проблем со здоровьем и продлить срок службы ваших текстильных изделий.