Неправильная стирка наволочек грозит воспалениями и проблемами с кожей – исправляем ошибки

Чистота – залог здоровья, особенно когда речь идет о постельном белье, а именно – о наволочках. Несмотря на то что это, казалось бы, простая деталь вашего спального набора, многие из нас не уделяют ей должного внимания.

Наволочки пачкаются быстрее всего, впитывая кожный жир, пот, отмершие клетки кожи и остатки косметических средств. Игнорирование регулярной стирки делает их рассадником бактерий, что может привести к воспалениям на коже лица и спины.

Как часто нужно стирать наволочки?

Стирать наволочки рекомендуется не реже одного раза в неделю, независимо от материала — будь то сатин, перкаль или фланель. Даже если кажется, что текстиль чистый, стоит задуматься о времени, которое мы проводим в контакте с ним. При ежедневной восьмичасовой продолжительности сна это составляет 56 часов в неделю. За это время на ткани скапливается достаточно загрязнений, чтобы отправить наволочки в стирку вместе с остальным постельным бельем.

Кроме того, остатки косметики и кожного сала могут въедаться в волокна ткани, создавая трудновыводимые пятна. Чтобы избежать этого, рекомендуется либо чаще стирать наволочки, либо переворачивать подушку каждые 3–4 дня.

Правила стирки наволочек

Регулярная стирка — это только половина дела. Важно делать это правильно. Ключ к чистоте — выбор подходящего режима стирки. Для эффективного удаления бактерий и загрязнений необходимо использовать горячую воду и интенсивный режим. Стирка в прохладной воде может быть более щадящей, но она не обеспечит необходимой чистоты. Моющее средство и отбеливатель (если требуется) выбираются в зависимости от типа ткани.

Декоративные наволочки, которые подвергаются менее интенсивному воздействию, можно стирать реже, чтобы сохранить их цвет и качество. Обычно их отправляют в стиральную машину вместе с покрывалом.

Выбор материала наволочек

Выбор материала для наволочек — это вопрос личных предпочтений. Натуральные ткани, такие как хлопок и шелк, обеспечивают хорошую воздухопроницаемость и комфорт. Хлопковые варианты доступны по цене и просты в уходе; перкаль отличается прочностью и гладкостью, а сатин — шелковистостью и приятными тактильными ощущениями. Если вы ищете мягкость и тепло, фланель станет отличным выбором. Шелк — это роскошная ткань с гипоаллергенными свойствами, которая положительно влияет на кожу и волосы, однако требует деликатного ухода.

Чистота ваших наволочек имеет огромное значение для здоровья кожи и общего самочувствия. Регулярная стирка, правильный выбор режима и забота о материале помогут избежать проблем со здоровьем и продлить срок службы ваших текстильных изделий.