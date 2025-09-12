Турецкий таксист обманул звездную пару на миллион рублей: детали инцидента в Стамбуле

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин столкнулись с неприятным инцидентом во время отдыха в Турции. Наглый водитель такси попытался обогатиться за их счет, но благодаря оперативным действиям и вмешательству полиции ситуация разрешилась благополучно.

Иосиф Пригожин и Валерия, проводя вечер в одном из стамбульских ресторанов, решили вернуться в отель на такси. Водитель настоял на предоплате, и продюсер приложил кредитную карту к терминалу. Операция якобы не прошла, и были предприняты несколько повторных попыток. Но поездка так и не состоялась, а пара вышла из машины.

Подозрения и первые шаги

Заподозрив неладное, Пригожин успел сфотографировать номер автомобиля. Это решение оказалось ключевым. Уже после того, как таксист уехал, выяснилось, что со счета списано около 12 тысяч долларов – сумма, эквивалентная миллиону рублей. Из-за проблем с уведомлениями по карте обнаружение произошло не сразу, но в итоге стало ясно: водитель провел несколько транзакций.

Обращение за помощью

Пара обратилась к начальнику службы безопасности отеля, где остановилась. Учитывая статус постояльцев, персонал отреагировал оперативно. Было составлено заявление в полицию, и через час злоумышленника доставили в участок вместе с наличными в лирах.

Разрешение конфликта

Полицейские Стамбула действовали быстро, показав фотографии подозреваемых. Таксист вернул деньги, извинился, и его временно отстранили от работы. Ему пообещали провести воспитательную беседу. Несмотря на возврат средств, инцидент оставил неприятный осадок.