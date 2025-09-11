Человек-эпоха покинул нас: Россия скорбит по создателю главной национальной премии

Новость, сообщенная Российским союзом туриндустрии (РСТ), стала горьким подтверждением невосполнимой утраты. Геннадию Шаталову было всего 59 лет — возраст, когда энергия и мудрость сливаются воедино для величайших свершений. Его уход — это оборванная на полуслове история, полная нереализованных планов и замыслов.
Он был не просто функционером или бизнесменом. Он был проповедником, евангелистом внутреннего туризма. В то время как многие смотрели за рубеж, Шаталов с неутомимой энергией и страстью доказывал: главные чудеса света находятся здесь, в нашей стране, стоит лишь захотеть их увидеть.
Наследие, которое останется навсегда
Вклад Геннадия Шаталова невозможно измерить сухими цифрами. Это реальные, осязаемые достижения, изменившие облик целой отрасли и само представление о путешествиях по России.
- Создание "Оскара" для туриндустрии. Его главное детище, премия Russian Travel Awards, стала не просто конкурсом. Это был знак высочайшего качества, самая желанная награда, за которую боролись лучшие отели, курорты и туристические проекты страны. Получить ее означало войти в элиту.
- Открытие России для россиян. Благодаря проектам, которые курировал Шаталов и его организация ФРОС Region PR, миллионы людей открыли для себя Алтай и Карелию, Русский Север и Кавказ. Он создавал не просто маршруты, а целые события, которые становились точками притяжения для всей страны.
- Формирование профессионального сообщества. Он был тем центром притяжения, вокруг которого объединялись профессионалы. Он учил, вдохновлял, создавал площадки для диалога, где рождались самые смелые и прорывные идеи.
- Двигатель регионального развития. Шаталов как никто другой понимал, что туризм — это мощный локомотив для экономики регионов. Его деятельность давала рабочие места, привлекала инвестиции и вдыхала новую жизнь в малые города России.
Геннадий Шаталов будет похоронен в родном Воронеже. Его собственное великое путешествие подошло к концу, но тысячи дорог и маршрутов, которые он проложил для других, навсегда останутся на карте нашей страны — как вечный памятник его неутомимой душе и безграничной любви к России.