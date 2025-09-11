Угадайте культовый фильм СССР по актерам: проверьте, насколько вы помните классику

Сможете ли вы угадать советский фильм по трем актерам, которые в нем снимались? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете классику советского кино.

Советский кинематограф — это не просто фильмы, а целая эпоха, пропитанная теплом, искренностью и глубокими человеческими эмоциями. Каждая картина оставляла след в сердцах зрителей. А за успехом этих фильмов стояли великие актеры, чьи имена стали символами того времени: Евгений Леонов, Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих и многие другие. Они не просто играли — они жили своими ролями, заставляя нас смеяться, плакать и размышлять о жизни.

Вопрос 1: В каком советском фильме снялись Олег Басилашвили, Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова?

А) "12 стульев"

Б) "Джентльмены удачи"

В) "Родня"

Г) "Служебный роман"

Вопрос 2: В этом фильме сыграли Леонид Куравлев, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская. Назови его!

А) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Б) "Афоня"

В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Г) "Иван Васильевич меняет профессию"

Вопрос 3: Людмила Гурченко, Владимир Меньшов, Сергей Юрский, снялись в этом фильме. Как он называется?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Любовь и голуби"

В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Г) "Берегись автомобиля"

Вопрос 4: В каком фильме играли Андрей Мягков, Михаил Кокшенов и Дмитрий Харатьян?

А) "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Не может быть!"

Г) "Спортлото-82"

Вопрос 5: Назови фильм, в котором снялись Евгений Леонов, Нина Русланова и Ролан Быков?

А) "Афоня"

Б) "Большая перемена"

В) "Белорусский вокзал"

Г) "По семейным обстоятельствам"

Вопрос 6: В этом фильме блистали Андрей Миронов, Нонна Мордюкова и Анатолий Папанов. Что это за картина?

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "12 стульев"

В) "Свадьба в Малиновке"

Г) "Золотой теленок"





Правильные ответы

1. Г) "Служебный роман"

2. Г) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. Б) "Любовь и голуби"

4. А) "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"

5. А) "Афоня"

6. А) "Бриллиантовая рука"





Результаты