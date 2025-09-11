Московские каникулы "рабыни Изауры": бразильская кинозвезда прокатилась в метро и сходила на шопинг

"Смотри, смотри это же она, рабыня Изаура!" – шептались люди, увидев рядом с собой в вагоне метро знаменитую бразильскую актрису Луселию Сантуш. Правда, были и сомневающиеся – мол, не может быть, что кумир и легенда едет в подземке с простыми людьми. Вдруг – просто похожа? Оказалось – она!

К нашей стране у Луселии Сантуш особая любовь. Актриса собиралась приехать к нам в составе бразильской правительственной делегации еще на излете СССР, когда в Союзе только-только впервые показали сериал "Рабыня Изаура", где актриса сыграла главную роль. Но в ту пору не решилась оставить дома ребенка, которому тогда было около пяти лет.

В итоге прилететь в далекую Россию у бразильской кинозвезды получилось лишь зимой 2018 года. Во время того визита Сантус изучала возможности создания единой международной телередакции для стран БРИКС.

В июне 2025-го вместе со своим сыном Педро она была в Сочи – работала в составе жюри на Международном кинофестивале "Евразия". А в сентябре снова преодолела 12 тысяч километров, чтобы из тропического Рио-де-Жанейро добраться до северного Архангельска – 48 часов в пути! Несколько дней она провела на форуме кооперации, где была спикером пленарного заседания "Культура – это мягкая сила, объединяющая людей через кино, моду и традиции".

На обратном пути Луселия Сантуш на три дня задержалась в Москве. Она жила в отеле в районе Арбата и много гуляла по центру. В один из дней даже спустилась в столичную подземку – прокатилась по красивой Арбатско-Покровской ветке. А на станции "Площадь Революции" потерла "на удачу" отполированную за 87 лет миллионами рук бронзовую статую "Пограничник с собакой", которую москвичи называют "собакой Баумана".

"В Рио я часто пользуюсь метро, – улыбается Луселия. – У меня нет звездности, я веду там самую простую жизнь – спокойно хожу по улицам, езжу в городском транспорте. И всегда была такой. Меня знают люди еще и поэтому, что я не вижу смысла быть какой-то закрытой недоступной. Я родилась такой, ногами прочно стою на земле. К тому же я получила театральное образование, а люди из этой среды ближе к публике, в них нет пафоса киноактеров".

Кстати, в Москве Луселия Сантуш выбралась и в театр – в столичном "Современнике" была в восторге от спектакля театра Олега Табакова "Страсти по Бумбарашу". Ходила она и на шопинг – причем не в дорогие ЦУМ или ГУМ, а в обычный торговый центр недалеко от гостиницы. "Москва – моя любовь, – улыбается актриса. – Люди, улицы, театры, магазины – все это впечатляет!