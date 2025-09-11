Незаслуженно забыт: мизерная пенсия звезды советского футбола

Советский Союз славился своими спортивными героями, и один из них стал символом эпохи, приведя сборную к победе на первом чемпионате Европы 1960 года. Но после завершения спортивного пути государство отблагодарило его пенсией, которой едва хватало на хлеб, оставив героя в тени былой славы.

Икона футбола: взлет к вершинам

Слава Метревели родился в 1936 году, был ключевой фигурой советского футбола в его золотую эпоху. В составе сборной СССР он завоевал титул чемпиона Европы 1960 года, отличившись в финале против Югославии. Выступления за такие клубы, как московское "Торпедо" и тбилисское "Динамо", сделали его символом мастерства, скорости и нестандартного мышления. Болельщики боготворили его, а товарищи по команде ценили за умение переломить ход матча.

Его вклад в историю советского спорта огромен. Метревели стал вдохновением для целого поколения, доказав, что талант и упорство могут привести к мировому признанию.

Трудные годы: от поля до забвения

После завершения карьеры начались испытания. Попытки Метревели найти себя в тренерской работе не увенчались успехом. Короткие периоды в "Динамо" Тбилиси в роли помощника тренера и в "Диле" из Гори как главного тренера показали, что эта стезя не для него. Яркость игрока не воплотилась в тренерском мастерстве.

К счастью, поддержка пришла от высокопоставленного чиновника Грузии, который устроил Метревели директором кафе-хинкальной. Благодаря его имени и помощи родственников, заведение процветало, обеспечивая семью. Это стало временным спасением в непростое время.

Жестокий поворот: болезнь и пожар

Жизнь приготовила новые испытания. Диагноз, поставленный московскими врачами, выявил нарушение кровоснабжения мозга, что привело к постепенному угасанию клеток. Ситуация ухудшилась после пожара в кафе, где работал Метревели. Огонь уничтожил документы, включая страховку, лишив его работы и стабильности. Стресс ускорил прогрессирование болезни, а приступы стали частью повседневности.

Бывший герой стадионов оказался в тяжелом положении, борясь с недугом, который отнимал силы и ясность сознания.

Равнодушие системы и мизерная пенсия

Ожидалось, что государство поддержит человека, прославившего страну. Однако в 1992 году, после признания Метревели инвалидом первой группы, правительство Грузии под руководством Эдуарда Шеварднадзе назначило ему пенсию в размере 13 лари — около 6 долларов. Этой суммы не хватало даже на еду, не говоря о лечении тяжелой болезни.

Для сравнения, другие советские футболисты получали помощь от клубов. Например, московский "Спартак" ежемесячно выплачивал Галимзяну Хусаинову, партнеру Метревели по сборной, 100 долларов. Семья Метревели выживала благодаря пенсии жены в 100 долларов и поддержке близких, но государственная выплата оставалась унизительно малой.

Наследие в тени невзгод

Шесть лет Метревели боролся с болезнью, окруженный заботой жены и родных. В последние годы он узнавал лишь самых близких. 7 января 1998 года легенда ушла из жизни в возрасте 61 года. Его история — это не только триумф на поле, но и горькое напоминание о том, как общество порой забывает своих героев.