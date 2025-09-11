Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР – еще одна огромная потеря для отечественной сцены

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила труппа Театра Вахтангова в своем телеграм-канале.

Актрисы не стало после продолжительной болезни. Она оставила за собой яркий след в мире театра и кино. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно.

Последние дни

В день своей кончины Агнесса Оскаровна отметила свой 89-й день рождения. Коллеги и поклонники надеялись на её скорейшее выздоровление и возвращение на сцену, однако судьба распорядилась иначе. В официальном сообщении театра выражены соболезнования родным, близким и всем, кто соприкоснулся с ее творчеством: "Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с ее творчеством".

Жизненный путь

Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. С раннего возраста она проявляла интерес к искусству, что в дальнейшем привело ее к театральной карьере.

Образование и карьера

• 1960 год: окончание Театрального училища имени Бориса Щукина.

• Труппа Театра имени Евгения Вахтангова: с этого момента началась её успешная карьера, где она сыграла более 30 ролей.

Знаковые спектакли

Агнесса Петерсон оставила значимый след в театре, участвуя в таких спектаклях, как:

• "Последние луны"

• "Минетти"

• "Баба Шанель"

Кроме театра, актриса также проявила себя в кино и на телевидении, а также работала на радио.

Литературное наследие

В 2016 году Агнесса Петерсон выпустила свои театральные мемуары под названием "Признание в любви", где поделилась своим опытом и воспоминаниями о жизни в искусстве. Эта книга стала важным вкладом в культурное наследие России.

Награды и признание

• 1991 год: присвоение звания заслуженной артистки РСФСР.

• 2021 год: награждение медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Эти награды свидетельствуют о высоком признании её таланта и вклада в отечественное искусство.

Агнесса Петерсон была выдающейся актрисой, чье творчество вдохновляло многих. Ее уход стал большой утратой для театрального мира и поклонников искусства. Мы будем помнить её за великолепные роли и бесконечную преданность своему делу.