"Бежала, сверкая пятками": уехавшая из страны Пугачева обвинила родину в предательстве

Алла Пугачева, десятилетиями бывшая главной звездой российской эстрады, сделала откровенное и жесткое заявление в интервью Екатерине Гордеевой* (внесена в реестр иноагентов в РФ).

После своего отъезда из России Алла Пугачева стала объектом беспрецедентной критики. Ее обвиняли в "бегстве", "предательстве" и неблагодарности по отношению к стране, которая дала ей все.

Долгое время Примадонна предпочитала хранить молчание, но теперь, в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой*, она не только дала резкую отповедь своим оппонентам, но и озвучила свою, бескомпромиссную позицию, которая переворачивает сценарий.

"А в чем я предатель?"

Главная претензия к Алле Борисовне – это ее отъезд, который многие назвали "бегством". Пугачева не ушла от этого вопроса, а бросила вызов прямо в лицо своим обвинителям.

"А в чем я предатель? То, что я бежала, как говорят, сверкая пятками. Меня страна кормила, поила, пестовала, лелеяла, давала какие-то награды, а я уехала. То, что я работала, училась, не считается?",– возмутилась певица.

В этих словах сквозит горечь и обида за несправедливое, по ее мнению, отношение. Она напомнила о десятилетиях своего труда, о том вкладе, который она внесла в культуру страны. Пугачева отвергла идею, что многолетняя работа и преданность сцене не дают ей право на собственное решение. Она не согласна с тем, что годы службы обнуляются одним лишь фактом отъезда.

Артистка четко обозначила свою позицию относительно права человека выбирать, где жить.

"Человек имеет право уехать, если тебя оскорбляют",– уверена артистка.

Пугачева высказалась, что условия, сложившиеся для нее в России, стали невыносимыми, возможно, даже оскорбительными, что и послужило главной причиной для смены места жительства.

"Она меня предала"

Пугачева без обиняков обвинила родину в предательстве, а ее отъезд – это ответная реакция.

"Я давно сказала, что могу покинуть родину только в одном случае, если она меня предаст, она меня предала", – жестко выдала Примадонна.

Для артистки, которая всю свою жизнь была голосом и символом целой эпохи, такое признание равносильно катастрофе. Что именно Пугачева расценивает как "предательство" со стороны Родины, она не уточнила, но контекст последних событий и общественной реакции на ее персону дает пищу для размышлений.

Пророчество Магомаева и личная неуязвимость

Пугачева, как выяснилось, давно предвидела подобный исход.

"Я знала, что так будет. Муслим Магомаев мне говорил, уходи в 60. После 60-ти начнется ужас какой-то, тебя будут принижать, удалять. Со сцены надо сваливать",– вспомнила певица пророческие слова великого исполнителя.

Алла Борисовна, по ее словам, оказалась готова к тому, что возраст и изменившиеся реалии могут привести к неприятию. При этом артистка продемонстрировала потрясающую силу духа: "Я практически неуязвима, получила за свою жизнь столько шрамов. Но меня не предали мои многочисленные поклонники".

Несмотря на все раны, нанесенные жизнью и, по ее словам, Родиной, Пугачева черпает силу в любви своих преданных слушателей. Это единственная нить, которая, по ее признанию, осталась неповрежденной.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов

