"Картофельный ботокс": готовим домашнюю маску за 5 рублей, которая разглаживает морщины и убирает пигментацию

Знакомьтесь, ваш новый лучший друг в борьбе за молодость — обычная картофелина. Маска из нее получила в народе название "картофельный ботокс" не просто так. Она дает мгновенный, хоть и недолговременный, "вау-эффект" перед важным событием.
Почему это работает?
Секрет картофеля в его уникальном составе:
Крахмал: при высыхании на коже крахмал создает легкую пленку, которая физически натягивает кожу, визуально разглаживая мелкие морщинки. Это быстрый лифтинг-эффект.
Витамин C: мощный антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена и, что самое важное, эффективно борется с пигментными пятнами, выравнивая тон кожи.
Катехолаза: это фермент, который обладает отбеливающими свойствами и помогает осветлить темные круги под глазами и пигментацию.
Как приготовить и использовать "картофельный ботокс"
Подготовка: возьмите одну небольшую сырую картофелину, очистите и тщательно вымойте.
Измельчение: натрите картофель на самой мелкой терке.
Отжим: положите полученную кашицу в марлю и отожмите сок в чистую миску. Именно сок — самый ценный компонент.
Нанесение: с помощью ватного диска или кисти обильно нанесите свежий картофельный сок на все лицо, шею и особенно на область под глазами. Наносите в несколько слоев, давая каждому предыдущему подсохнуть.
Время: оставьте маску на 15-20 минут до полного высыхания. Постарайтесь в это время не разговаривать и не напрягать мышцы лица.
Завершение: смойте прохладной водой и нанесите увлажняющий крем.
Вы сразу увидите результат: кожа станет более светлой, подтянутой, а мелкие морщинки — менее заметными. Эта маска — идеальная "палочка-выручалочка", когда нужно быстро привести себя в порядок.