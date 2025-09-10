Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь?

Тест: даже грамотеи делают ошибки в этих 10 словах, а вы справитесь?
1922

Мы собрали 10 самых каверзных вопросов. Это не экзамен, а увлекательная игра. Давайте проверим, сможет ли ваше "языковое чутье" вас обмануть.

Русский язык велик, могуч и коварен. Существуют слова-ловушки, в которых спотыкаются даже те, кто уверен в своей грамотности на все сто. Кажется, что знаешь правило, но рука так и тянется написать с ошибкой.

Вопросы

1. Как правильно написать?

А) Он обещал придти вовремя.

Б) Он обещал прийти вовремя.

2. Выберите верный вариант:

А) Имейте ввиду, завтра собрание.

Б) Имейте в виду, завтра собрание.

3. Всего одно слово, а столько сомнений…

А) Вобщем, я с тобой согласен.

Б) В общем, я с тобой согласен.

В) Вообщем, я с тобой согласен.

4. Классическая ловушка. Как правильно?

А) Нужно успеть постричся до вечера.

Б) Нужно успеть постричься до вечера.

5. Здесь ошибаются очень часто:

А) Я скучаю по вам.

Б) Я скучаю по вас.

6. Как бы вы написали это наречие?

А) Попрежнему все хорошо.

Б) По-прежнему все хорошо.

В) По прежнему все хорошо.

7. Проблема, знакомая всем со школы:

А) В течении всего дня шел дождь.

Б) В течение всего дня шел дождь.

8. Кажется, все просто. Или нет?

А) Он вел себя как-будто ничего не случилось.

Б) Он вел себя как будто ничего не случилось.

В) Он вел себя какбудто ничего не случилось.

9. А как насчет сладкого? Поставьте ударение:

А) На день рождения мама испекла тОрты.

Б) На день рождения мама испекла тортЫ.

10. И финальный вопрос на внимательность:

А) Это было далеко нелегкое решение.

Б) Это было далеко не легкое решение.

Правильные ответы и объяснения

Готовы узнать правду? Сверяйтесь!

Ответы

1. Б) Прийти. Современная литературная норма — только "прийти". Вариант "придти" устарел и считается ошибкой.

2. Б) Имейте в виду. Устойчивое выражение "иметь в виду" всегда пишется в три слова. "Ввиду" — это предлог, синоним "из-за" (например, ввиду плохой погоды).

3. Б) В общем. Запомните раз и навсегда: слова "вообщем" и "вобщем" в русском языке не существует. Есть наречие "вообще" и сочетание "в общем".

4. Б) Постричься. Проверочный вопрос: "Что сделать?". Если в вопросе есть мягкий знак, он есть и в глаголе.

5. А) Я скучаю по вам. Согласно строгой литературной норме, с личными местоимениями "мы" и "вы" глагол "скучать" требует дательного падежа (скучаю по кому? по нам, по вам).

6. Б) По-прежнему. Наречия, образованные от прилагательных с помощью приставки ПО– и суффикса -ЕМУ, пишутся через дефис (по-новому, по-хорошему, по-прежнему).

7. Б) В течение. Если речь идет о продолжительности во времени ("как долго?"), то предлог "в течение" всегда пишется раздельно и с "е" на конце. "В течении" (с "и") пишется, когда речь о потоке воды (в течении реки).

8. Б) Как будто. Союз "как будто" всегда пишется раздельно и без всяких дефисов. Это нужно просто запомнить.

9. А) тОрты. Во множественном числе ударение в этом слове всегда падает на первый слог. Как и в словах "шАрфы", "бАнты".

10. Б) Далеко не легкое. Слова "далеко не", "вовсе не", "отнюдь не" — это усилительные частицы, которые всегда требуют раздельного написания с последующим словом.

Подводим итоги:

0–3 правильных ответа: не расстраивайтесь! Русский язык действительно сложный. Зато теперь вы знаете на 10 коварных правил больше!

4–7 правильных ответов: отличный результат! У вас прекрасное «языковое чутьё», и вы интуитивно чувствуете большинство подвохов.

8–10 правильных ответов: браво! Вы — настоящий гуру грамотности. Сбить вас с толку практически невозможно. Поделитесь этим тестом с друзьями — пусть тоже попробуют свои силы

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 15:17
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

