Звезда в тени: как Никита Пресняков теряет миллионы

Свет софитов манит, но не греет. Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, тонет в неудачах. Бизнес рушится, личная жизнь трещит, а слава ускользает. История музыканта раскрывает изнанку звездной жизни.

Бизнес, ушедший в пропасть

Никита Пресняков вложился в российский бизнес. Компания ООО "ТД Нико Спорт" торгует спортивными тренажерами. Казалось, дело перспективное, но итог оказался плачевным. За два года убытки составили 3 миллиона рублей.

В 2023 году потеряно 2 миллиона.

Годом ранее убытки достигли миллиона.

Судебный иск усугубил положение.

Предприниматель Олег Кацуба потребовал 2,2 миллиона рублей. Суд отклонил иск, но репутация компании пострадала. Финансовые провалы обнажили слабости бизнеса.

Личная драма на виду

Не только бизнес подвел Никиту. Развод с Аленой Красновой стал громким событием. Видео, где музыкант выбрасывает статуэтку "Лучшая жена", облетело соцсети. Этот поступок показал глубину обиды. Разрыв оказался болезненным, несмотря на слова о дружбе.

Переезд в Лос-Анджелес в 2022 году не принес успеха. Концерты в маленьких клубах для эмигрантов приносят копейки. Хиты 90-х и нулевых не сделали Никиту звездой за океаном.

Деньги и мечты: конец идиллии

Финансовые трудности разрушили брак. Алена Краснова привыкла к роскоши, но денег не хватало. Отец девушки перестал помогать. Алла Пугачева, лишенная концертов, не поддерживает внука. Семья отца, Владимира Преснякова, занята своими заботами. Жизнь в США оказалась неподъемной.

История Никиты Преснякова учит: слава не вечна. Талант не спасает от ошибок. Бизнес требует расчета, а жизнь за границей — упорства. Сможет ли музыкант выбраться из тени? Время покажет.