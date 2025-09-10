В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в центре Москвы

В отношении бывшего футболиста "Краснодара" и сборной России Федора Смолова возбуждено уголовное дело. Это является следствием драки с участием спортсмена.

Инцидент, произошедший в центре Москвы, стал предметом обсуждения как в спортивных кругах, так и в СМИ. Собрали все обстоятельства истории, которые известны на данный момент.

Конфликт в кафе

28 мая Федор Смолов оказался в центре конфликта с двумя мужчинами в одном из кафе в Москве. По информации, полученной от источников, инцидент начался с непродолжительного разговора, после которого футболист неожиданно развернулся и ударил одного из мужчин. На опубликованных видеозаписях видно, что ситуация развивалась быстро и неожиданно для всех присутствующих. В результате удара пострадавшему была диагностирована серьезная травма — перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Угрозы и вымогательство

После инцидента возникли слухи о том, что Смолову было предложено заплатить миллион рублей, чтобы видео с дракой не попало в интернет. Это обстоятельство стало дополнительным поводом для обсуждения в прессе. В ответ на эти угрозы футболист подал заявление в полицию, утверждая, что стал жертвой вымогательства и шантажа со стороны неизвестных лиц. Данный шаг вызвал интерес со стороны правоохранительных органов и общественности.

Реакция общества и карьера Смолова

Ситуация вокруг Смолова вызвала широкий резонанс. Многие болельщики и эксперты по футболу выражали обеспокоенность не только по поводу его поведения, но и по поводу возможного влияния инцидента на его карьеру. На момент происшествия Смолов находился в статусе свободного агента, так как его контракт с "Краснодаром" истек в конце мая. В минувшем сезоне он провел 24 матча, забив четыре гола и сделав столько же голевых передач, но его будущее в футболе теперь под вопросом.

Возбуждение уголовного дела в отношении Федора Смолова может иметь далеко идущие последствия как для его репутации, так и для дальнейшей карьеры. Общество с интересом ждет развития событий и реакции самого футболиста на сложившуюся ситуацию. Неопределенность вокруг его будущего подчеркивает, насколько быстро может измениться жизнь спортсмена в результате одного неосторожного поступка.