Вы делали это неправильно всю жизнь – почему куриные яйца нельзя хранить на дверце холодильника

Хранение продуктов питания – важный аспект, который многие из нас могут упустить из виду.

В большинстве холодильников предусмотрен специальный отсек для хранения яиц, который обычно располагается на дверце. Однако исследования показывают, что это не самое лучшее место для яиц. Давайте разберемся, почему хранение яиц в дверце холодильника может быть ошибкой и где их лучше всего хранить.

Почему не в дверце?

Согласно исследованиям Британского совета яичной промышленности (BEIC), дверца холодильника не обеспечивает стабильный температурный режим, необходимый для хранения яиц. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, яйца подвергаются воздействию теплого воздуха, что приводит к резким колебаниям температуры. Эти перепады сокращают срок хранения продукта и могут негативно сказаться на его свежести.

Эксперты рекомендуют хранить яйца на средней полке в центральной части холодильника или в отсеке для хранения овощей. Важно также оставлять яйца в оригинальной упаковке, чтобы избежать проникновения запахов от других продуктов. Это поможет сохранить их свежесть и предотвратить порчу.

Условия хранения в супермаркетах

Некоторые могут задаться вопросом: "Почему же яйца в супермаркетах хранятся на полках, а не в холодильниках?" Ответ заключается в том, что согласно ГОСТ 31654-2012 "ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ", при температуре от 0 до 20 градусов и относительной влажности 85%-88% яйца могут храниться без холодильника. В супермаркетах обычно соблюдаются эти условия, что позволяет сохранять яйца свежими.

Кулинары также подтверждают, что хранить яйца в холодильнике не всегда обязательно. Например, известный шеф-повар Рэймонд Бланк предпочитает использовать яйца комнатной температуры для своих блюд. Он утверждает, что многие люди просто привыкли к тому, что все продукты должны храниться в холодильнике, хотя это не всегда необходимо.

Яичная встряска

Еще одна причина, по которой яйца не следует хранить в дверце холодильника, заключается в механических повреждениях. Яйцо защищено тонкой подскорлупной оболочкой, которая может повредиться при тряске. Каждый раз, когда вы открываете или закрываете дверцу холодильника, оболочка может получать микроповреждения. Это может привести к проникновению болезнетворных бактерий и развитию гнилостных процессов внутри яйца.

Эксперты предупреждают, что такие повреждения могут негативно сказаться на вкусе и питательных свойствах яиц. Поэтому для приготовления идеальной глазуньи или омлета лучше выбирать яйца, которые хранились в более стабильных условиях.