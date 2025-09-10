День Анны Скирдницы – приметы и традиции

10 сентября традиционно отмечают день святой Анны Пророчицы, известный также как день Анны Скирдницы.

В этот день завершаются полевые работы, и начинается время отдыха и празднования. Народные традиции этого дня содержат множество предписаний, которые стоит изучить.

Народный праздник — День Анны Скирдницы

Православные христиане отмечают день Анны Пророчицы из Иерусалима, которая по преданию узнала новорождённого Иисуса, когда его принесли в храм. Этот день был временем завершения сельскохозяйственных работ. Люди собирались с друзьями и родственниками, устраивали гуляния и ярмарки. В воздухе витал дух осени, а над стогами сена разносился смех и радость.

Согласно народным традициям, этот день был не только праздником, но и временем предсказаний. Люди внимательно наблюдали за погодными изменениями, и многие приметы на 10 сентября пришли к нам из далеких веков.

Что нельзя делать 10 сентября

В этот день существует ряд запретов:

• Свататься (девушкам не рекомендуется ходить к женихам)

• Назначать свидания

• Устраивать ссоры (это нежелательно не только 10 сентября)

• Гладить котов против шерсти

• Отдавать последние деньги в магазине или на рынке

Эти запреты связаны с тем, что день считается неблагоприятным для начала новых дел и отношений.

Что можно делать 10 сентября

Несмотря на запреты, есть множество дел, которые можно и даже нужно делать в этот день:

• Посещать ярмарки и гуляния — это время общения и веселья.

• Встречаться с близкими людьми — укрепление связей с семьей и друзьями.

• Готовить пирог с начинкой из калины (или варенье) — это принесет удачу.

• Женщинам и девушкам — просыпаться рано и умываться холодной водой (это поможет стать еще красивее).

Эти действия приносят позитивные эмоции и способствуют гармонии в жизни.

Народные приметы на 10 сентября

Народные приметы на этот день также интересны и разнообразны:

• Теща перешла зятю дорогу — надо повернуть назад (забавная примета!).

• Красный закат — к ненастью.

• Большой урожай орехов — к суровой зиме.

• Много рябины — следующее лето будет дождливым.

10 сентября — е просто дата в календаре. Это день, насыщенный народными традициями и приметами. Отмечая День Анны Скирдницы, люди завершают свои дела и готовятся к осеннему отдыху. Придерживаясь народных советов, вы сможете сделать этот день более удачным и запоминающимся.