Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги

Проверьте карту прямо сейчас: 7 "невидимых" подписок, которые ежемесячно воруют ваши деньги
1157

Рассказываем о 7 самых частых ловушках и даем инструкцию, как вернуть свои деньги под контроль.

Почему мы на это попадаемся?

Компании — гении маркетинга. Они используют несколько проверенных трюков:

"Бесплатный" пробный период: вы вводите данные карты, чтобы посмотреть один фильм, а через месяц забываете отменить подписку, которая становится платной. Классика.

Микроплатежи: 200 рублей в месяц не кажутся большой суммой. Но пять таких подписок — это уже тысяча в месяц и 12 000 в год.

Сложная отмена: чтобы отписаться, нужно пройти семь кругов ада: зайти на сайт (пароль от которого вы забыли), найти нужный раздел, написать в техподдержку. Проще оставить, как есть.

А теперь давайте заглянем в ваш кошелек. Что из этого списка может там прятаться?

1. Подписки внутри мобильных приложений

Вы скачали фоторедактор с крутыми фильтрами, приложение для медитации или "умный" планировщик. Воспользовались им пару раз и забыли. А подписка на "Pro-версию" за 299 рублей в неделю продолжает списываться. Это самый частый и самый коварный вид подписок.

Где искать: зайдите в App Store или Google Play в раздел "Подписки". Вы можете сильно удивиться.

2. Пробные периоды онлайн-кинотеатров

"Месяц бесплатно, чтобы досмотреть тот самый сериал!" — кто на это не велся? Проблема в том, что после окончания пробного периода подписка автоматически продлевается. А у вас их может быть несколько: Кинопоиск, Okko, Premier, Start…

Где искать: проверьте личные кабинеты на сайтах самих сервисов.

3. Услуги вашего мобильного оператора

"Гудок", "Гороскоп", "Кто звонил+", "Защитник от спама"… Операторы обожают подключать десятки мелких платных услуг, часто без вашего явного согласия. 10 рублей в день кажутся мелочью, но в месяц это уже 300 рублей с пустого места.

Где искать: в личном кабинете или в приложении вашего мобильного оператора. Это нужно делать регулярно, раз в пару месяцев.

4. Расширенное облачное хранилище (iCloud, Google Drive)

Когда-то на вашем телефоне закончилось место, и вы, не задумываясь, купили дополнительные 50 ГБ в облаке за 75 рублей в месяц. С тех пор вы, возможно, сменили телефон или почистили память, но платеж продолжает уходить.

Где искать: в настройках вашего Apple ID или аккаунта Google.

5. Подписки на экосистемы (Яндекс.Плюс, Ozon Premium, СберПрайм)

Они дают скидки на такси, бесплатную доставку, доступ к музыке и кино. Это удобно, но только если вы действительно всем этим пользуетесь. Часто бывает так, что вы оформили подписку ради одной выгоды, а про остальные забыли и не используете их потенциал, продолжая платить полную стоимость.

Где искать: в личных кабинетах соответствующих сервисов.

6. Старое ПО и антивирусы

Вы купили ноутбук, а на нем уже стоял антивирус с годовой лицензией. Год прошел, программа автоматически продлила подписку, списав с карты сразу 2000-3000 рублей. То же самое касается профессиональных программ (Adobe, Microsoft Office), если вы когда-то покупали их по подписке.

Где искать: в истории покупок на сайтах разработчиков ПО.

7. Онлайн-курсы и сервисы, о которых вы забыли

Помните, как вы решили выучить английский на Duolingo, заняться дизайном на Canva или пройти марафон по фитнесу? Часто для доступа к полному функционалу такие сервисы требуют подписку. Вы могли пройти курс или забросить его, а деньги продолжают списываться.

Где искать: это самое сложное. Только по выписке из банка, ища незнакомые названия.

Как провести ревизию и вернуть контроль: 4 простых шага

Хватит это терпеть! Устройте своим подпискам тотальную проверку.

  • Откройте банковское приложение. Внимательно изучите историю операций за последние 2-3 месяца. Выпишите все регулярные платежи, которые вы не можете с ходу опознать.
  • Проверьте App Store / Google Play. Зайдите в раздел "Подписки" в настройках вашего магазина приложений. Отключите все, чем не пользовались в последний месяц.
  • Зайдите в приложение оператора. Откройте раздел "Услуги" или "Мои подписки" и безжалостно отключите все лишнее.
  • Используйте "правило одного месяца". Задайте себе честный вопрос по каждой подписке: "Я пользовался этим в течение последнего месяца?" Если ответ "нет" — отменяйте не раздумывая. Вы всегда сможете подписаться снова, если сервис действительно понадобится.

Не откладывайте это на потом. Откройте свое банковское приложение прямо сейчас. Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей уже сегодня. Верните себе контроль над своими деньгами.

Ранее мы рассказывали, что банки также незаметно могут списывать ваши деньги.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2025, 19:05
Фото: freepik.com
banki.ru✓ Надежный источник

По теме

Вскрылись самые частые схемы мошенничества через "Госуслуги" – защищаем свои данные и деньги

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье