Понедельник 20 октября

Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году?

Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году?
1159

Казахстан остается ключевым финансовым хабом для России, связывая ее с глобальными рынками. Граждане открывают счета в казахстанских банках для хранения сбережений и международных поездок, а бизнес использует их для расчетов за рубежом. Рассмотрим доступные способы и условия переводов в Казахстан, с акцентом на удобство и ограничения.

Способы перевода из России в Казахстан

Физическим лицам доступны переводы по номеру телефона, карты, счета или с выдачей наличных. Юридическим лицам средства направляются исключительно на банковский счет по реквизитам. Каждый вариант разбирается подробно ниже.

Переводы по телефону

Такие переводы осуществляются через приложения банков и специализированные сервисы.

  • ВТБ: в стандартной версии приложения переводы возможны только на карты "Мир" от "ВТБ Казахстан". Активация гибридной версии в настройках "ВТБ Онлайн" открывает доступ к другим казахстанским банкам. Комиссия начинается от 0,5%. Лимиты включают разовый и суточный порог в 1 млн рублей. Доступна опция заказа бесплатной карты ВТБ для таких операций.
  • Т-Банк: отправка происходит с рублевого счета с конвертацией в валюту карты по внутреннему курсу. До 20 тысяч рублей в месяц переводы бесплатны, сверх этого – комиссия 1%. Лимиты до 1 млн рублей за операцию, до 30 переводов в сутки и до 5 млн рублей в месяц. Возможен заказ карты Т-Банка для удобства.
  • "Золотая Корона": переводы в рублях идут с комиссией 1%, в тенге или долларах – без комиссии, но с конвертацией по курсу системы. Месячный лимит ограничивает 15 переводов на сумму до 10 тысяч долларов или эквивалента. Для доступа к приложению требуется оформление пластиковой или виртуальной дебетовой карты, хотя базовый функционал открывается после установки и привязки номера телефона.
  • Multitransfer: сервис позволяет переводы клиентам Нурбанка, Евразийского Банка, банка "ЦентрКредит", Altyn, Bereke и других (полный список на сайте). Оплата рублевой картой с конвертацией в тенге. Лимиты составляют 800 тысяч рублей в сутки и 3 млн рублей в месяц. Средства поступают мгновенно.

Переводы на карту из России в Казахстан

Этот метод реализуется через банковские приложения или сервисы, с фокусом на карты "Мир" и национальной системы.

  • Сбербанк: переводы в рублях на карты "Мир" и национальной системы с комиссией от 0% до 1%. Лимиты – до 500 тысяч рублей в сутки и до 3 млн рублей в месяц. Доступен заказ бесплатной "СберКарты".
  • Т-Банк: отправка в рублях с конвертацией по курсу банка. До 20 тысяч рублей в месяц бесплатно, иначе комиссия 1,5%. Лимиты – до 1 млн рублей за перевод, до 20 операций в сутки и до 5 млн рублей в месяц.
  • ВТБ: возможны переводы в рублях, тенге или долларах. За тенге комиссия отсутствует, в других случаях – 0,5%. Лимит на операцию – до 350 тысяч рублей.
  • Газпромбанк: для карт "Мир" или национальной системы комиссия 1,5%, для остальных – 0%. Лимиты – до 300 тысяч рублей в сутки и до 3 млн рублей в месяц. Требуется дебетовая карта, которую можно оформить отдельно.

В большинстве случаев зачисление занимает минуты, но может растянуться до трех дней.

Через сервисы вроде "Золотая Корона", "Юнистрим" и Kwikpay переводы также доступны онлайн или в пунктах.

  • "Золотая Корона": онлайн-оплата с рублевого счета, с выбором валюты получения (рубли, тенге, доллары). Комиссия 1% за рубли, без комиссии за другие с конвертацией. Месячный лимит – 15 переводов на 10 тысяч долларов. В пунктах наличными: комиссия 1% при одинаковой валюте, иначе без. Месячный лимит – 600 тысяч рублей. Получатель может забрать наличными в партнерах вроде банка "ЦентрКредит", Bereke Bank, Нурбанка или Евразийского Банка.
  • "Юнистрим": онлайн – рубли с конвертацией в тенге без комиссии. Лимиты – до 145 тысяч рублей за перевод, до трех операций в сутки на 450 тысяч рублей, до 10 переводов в месяц на 700 тысяч рублей. В пунктах: рубли с конвертацией или в долларах/евро без лимита по количеству. Суточный лимит – эквивалент 5 тысяч долларов, месячный – 900 тысяч рублей или 10 тысяч долларов.
  • Kwikpay: переводы в рублях (комиссия 1,5%), тенге или долларах без комиссии при конвертации. Максимум – 450 тысяч рублей / 2,35 млн тенге / 4,45 тысячи долларов. В Алматы возможна выдача наличными в Нурбанке. Зачисление за минуты.
  • Multitransfer: оплата рублями с конвертацией в тенге или доллары без комиссии. Лимиты – 800 тысяч рублей в сутки, 3 млн в месяц, с возможными дополнительными ограничениями. Мгновенное зачисление.

Переводы через электронный кошелек ЮMoney

Переводы на карты Visa и Mastercard. Лимиты – до 75 тысяч рублей за раз, 100 тысяч в сутки и 500 тысяч в месяц. Минимальная сумма – 3,5 тысячи рублей. Комиссия отсутствует, конвертация по курсу банка-получателя. Требуется именной или идентифицированный кошелек, подтверждаемый через "Госуслуги", Сбер ID или паспорт. Зачисление мгновенное.

Переводы по Банковским Реквизитам

По номеру счета через банки.

  • ВТБ: в рублях или тенге, лимит – до 20 млн рублей за раз, комиссия от 0,5%.
  • Сбербанк: на счета "ВТБ Казахстан" и Заман-Банка. Комиссия 1% в приложении, 2% в офисе. Через приложение – до 1 млн рублей за раз и в сутки, в офисе без лимита.

Сроки – от трех рабочих дней.

SWIFT-Переводы

18 июля Евросоюз ввел санкции, отключающие с 9 августа 2025 года 22 российских банка от SWIFT, включая Т-Банк, Финам Банк, Локо-Банк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", Озон Банк и других. Введен запрет на трансакции с банками из санкционного списка. Оставшиеся банки либо отказывают в переводах, либо устанавливают высокие комиссии: Райффайзенбанк приостановил валютные переводы для физлиц, ОТП Банк – в долларах. Минимальная комиссия ЮниКредит Банка – 60 долларов, Металлинвестбанка – 100 долларов. Возможны отказы от казахстанских банков с возвратом средств.

Шоу-бизнес в Telegram

1 сентября 2025, 13:08
Фото: Freepik
Banki.ru✓ Надежный источник

