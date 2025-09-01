Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году

В последние годы рынок недвижимости в России претерпел значительные изменения. Однокомнатные квартиры вновь становятся более популярными, вытесняя квартиры-студии.

Исследование, проведенное сервисом "Ремонт со СберУслугами", показало, что 92% россиян предпочитают классические однокомнатные квартиры. В этом тексте мы рассмотрим причины такого выбора, а также факторы, влияющие на предпочтения покупателей.

Кризис эпохи студий

Согласно опросу, в котором участвовали более 2000 респондентов из различных регионов России, однокомнатные квартиры занимают лидирующие позиции на рынке. Аналитический центр Домклик подтверждает, что спрос на такие квартиры стабилен и демонстрирует тенденцию к увеличению.

Динамика ипотечных выдач

С 2020 по 2024 год доля однокомнатных квартир в ипотечных выдачах колебалась в пределах 33−35%. Однако в 2025 году, по итогам первых семи месяцев, этот показатель вырос до 38%. Это свидетельствует о растущем интересе к классическим "однушкам".

Региональные особенности

Наибольшая доля однокомнатных квартир наблюдается в следующих регионах:

• Республика Адыгея — 54,1%

• Санкт-Петербург — 53,8%

• Крым и Калининградская область — по 47,6%

• Краснодарский край — 47,4%

• Москва — 40%

Эти данные показывают, что однокомнатные квартиры востребованы не только в крупных городах, но и в курортных зонах.

Цены на однокомнатные квартиры

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России составляет около 5 миллионов рублей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Площадь типичной "однушки" превышает 35 кв. м. Большинство покупок (70%) совершается в новостройках, остальная часть — на вторичном рынке.

Пол и доходы покупателей

Интересно, что женщины приобретают однокомнатные квартиры чаще мужчин (58% против 42%). Средний ежемесячный доход ипотечного заемщика составляет около 100 тысяч рублей.

Что важно для россиян?

При выборе жилья россияне учитывают множество факторов. Наиболее значимые из них:

1. Отдельные зоны для жизни и отдыха — 92% респондентов.

2. Транспортная доступность и инфраструктура — 80%.

3. Цены на недвижимость — 79%.

4. Планировка и удобство — 68%.

5. Площадь квартиры — 56%.

Лишь 8% опрошенных рассматривают возможность перепланировки жилья.

Преимущества студий

Несмотря на доминирование однокомнатных квартир, некоторые респонденты выделяют преимущества студий:

• Цена — 48% респондентов.

• Небольшие коммунальные расходы — 37%.

• Компактность и минимализм — 32%.

• Выгодная инвестиция — 30%.

• Простота в уборке — 23%.

Классические однокомнатные квартиры и студии представляют два разных формата жилья, каждый из которых имеет свои особенности и целевую аудиторию. Выбор между ними зависит от бюджета, образа жизни и требований к комфорту. Для длительного проживания и небольшой семьи лучше подходит однокомнатная квартира, тогда как студия может быть идеальным вариантом для мобильных и экономных людей.