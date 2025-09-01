Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства

Мир кино и театра потерял выдающегося артиста, чья карьера длилась почти шесть десятилетий. Этот человек стал символом преданности искусству, воплотив на сцене сотни образов и вдохновив поколения зрителей и коллег. Его уход оставляет пустоту в сердцах тех, кто ценил глубокие эмоции и мастерство.

Ранние годы и путь в профессию

Родился Вячеслав Вершинин 19 января 1942 года в городе Токмак Киргизской ССР, куда мать эвакуировалась после начала ВОВ. В 20 лет он поступил в театральную студию при Харьковском академическом театре имени Тараса Шевченко, где получил первые навыки под руководством педагога С.Ф. Ходкевича. После окончания в 1963 году начал карьеру в Смоленском драматическом театре, где сыграл заметные роли, такие как Барон в "На дне" Максима Горького и Вальтер Шеринг в "Перебежчике" братьев Тур.

С 1967 года жизнь и творчество Вершинина связаны с Владикавказом. Здесь он присоединился к Академическому русскому театру имени Евгения Вахтангова, где служил почти 60 лет. За это время артист не только исполнил более 200 ролей, но и поставил десятки спектаклей, становясь наставником для молодых коллег.

Достижения и признание

Вячеслав Вершинин получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1983 году, а в 1996-м стал народным артистом России. Его талант ценили за умение передавать настоящие эмоции, трогать сердца зрителей. Для коллег он оставался верным другом и человеком редкой доброты, всегда готовым поделиться опытом.

Помимо сцены, Вершинин снимался в кино. В фильме "Ласточки прилетели" 2006 года он сыграл отца Пика, а в "Легендах горы Тбау" 1994 года — Икскуля. Эти работы дополнили его театральный путь, показав универсальность таланта.

Избранные театральные роли

В Северо-Осетинском русском драматическом театре Вершинин создал множество запоминающихся образов.

Аметистов в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова;

Глумов в "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского;

Князь в "Дядюшкином сне" Федора Достоевского;

Протасов в "Детях солнца" Максима Горького;

Тевье-молочник в "Поминальной молитве" Григория Горина;

Тригорин в "Чайке" Антона Чехова;

Черкун в "Варварах" Максима Горького;

Старик в "Старике" Максима Горького;

Звездич в "Маскараде" Михаила Лермонтова;

Шервинский в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова;

Иван Грозный в "Василисе Мелентьевой" Александра Островского;

Владимир Абаев в "Перед грозой" по роману Езетхан Уруймаговой;

Яков Богомолов в "Якове Богомолове" Максима Горького.

Наследие и память

Уход Вячеслава Вершинина — это потеря для всего российского театра. Его роли и постановки продолжают жить в сердцах зрителей, а воспоминания о нем как о мастере сцены вдохновляют новые поколения. Светлая память об этом артисте сохранится в истории осетинского и русского искусства.