Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы

1 сентября – это не только начало осени, но и день памяти мученика Андрея Стратилата Таврийского.

В народном календаре этот день известен как Фекла-свекольница. С ним связано множество примет и обычаев, которые наши предки соблюдали, чтобы избежать неприятностей и сохранить благополучие в доме.

Запреты на 1 сентября: что нельзя делать

Согласно народным поверьям, 1 сентября следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь беду. Вот основные запреты:

1. Не уезжайте далеко от дома

Считается, что в этот день, находясь вдали от семьи, можно столкнуться с различными неприятностями. Если поездка неизбежна, возьмите с собой оберег или икону.

2. Не начинайте ремонт

Ремонт в доме или обновление одежды в этот день не принесет удачи. Вы потратите много сил, но результат может вас разочаровать.

3. Не поддавайтесь панике

Если что-то пойдет не так, старайтесь сохранять спокойствие. Нервозность только усугубит ситуацию.

4. Избегайте негативных мыслей

Не вспоминайте о грустном и не стройте пессимистичных прогнозов. Плохие мысли могут привлечь новые беды.

5. Не укладывайте гостей в супружескую постель

Это может привести к тому, что хозяева будут испытывать бессонницу и головную боль.

6. Не оставляйте детей под присмотром дальних родственников

Лучше, чтобы за малышами следили только родители.

7. Не смотрите на огонь

Это может негативно сказаться на зрении. Также избегайте долгого созерцания своего отражения в зеркале.

8. Не говорите о своих финансовых проблемах

Болтливость может привести к финансовым трудностям.

9. Не занимайте и не возвращайте долги

Это действие может повлечь за собой нужду на целый год.

Что можно делать 1 сентября

Несмотря на строгие запреты, есть и положительные действия, которые можно совершать в этот день:

• Уборка дома

1 сентября — отличное время для наведения порядка. Уберите лишние вещи и освободите пространство для нового.

• Участие в сборе урожая

В этот день крестьяне начинали собирать свеклу, которая использовалась как в кулинарии, так и в медицине.

• Празднование

Ранее 1 сентября отмечали как Новый год, накрывали столы и устраивали гулянья с друзьями и семьей.

Приметы на 1 сентября

Наши предки также обращали внимание на погоду в этот день, полагая, что она предсказывает осень:

• Южный ветер — хороший знак, обещающий богатый урожай овса.

• Дождь с утра — сигнал к тому, что стоит отправиться в лес за грибами.

• Гром поздно вечером — предвестие суровой зимы.

• Радуга на небе — к теплому декабрю и ранней весне.

• Облачная погода без осадков — к мокрой осени.

Именинники 1 сентября

В этот день именины отмечают Фекла, Андрей, Николай и Тимофей. Это также повод для поздравлений и добрых пожеланий для всех именинников.