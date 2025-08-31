С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать

1. Повышение прозрачности работы управляющих компаний
С начала осени 2025 года вводятся новые требования к управляющим компаниям (УК), товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищным строительным кооперативам (ЖСК). Основные изменения включают:
• Обязанность публикации отчетов: Управляющие организации теперь обязаны ежегодно размещать отчеты о своей деятельности.
• Платформа ГИС ЖКХ: Все отчеты будут публиковаться в системе ГИС ЖКХ в первом квартале каждого года.
• Контроль за расходами: Это нововведение позволит жильцам более эффективно контролировать расходы и оценивать работу управляющих организаций.
2. Новые права для жильцов аварийных домов
Одним из значительных нововведений является расширение прав жильцов, чьи дома признаны аварийными. Ранее такие граждане часто оказывались в сложной ситуации, особенно если не участвовали в приватизации жилья. Теперь они смогут:
• Претендовать на социальное жилье: Жильцы аварийных домов смогут получать жилье по договору социального найма.
• Условия для получения жилья: Это возможно при условии отсутствия другого жилья и официального признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.
3. Ужесточение контроля за использованием земли
Новые правила касаются также владельцев земельных участков. В соответствии с изменениями, правительство установило критерии, по которым земля может быть признана неиспользуемой. Основные моменты:
• Критерии неиспользования: Если участок более чем наполовину зарос сорняками или завален мусором, владельцу грозит штраф.
• Принудительная продажа: При систематических нарушениях возможна принудительная продажа земли.
• Проверки: Регулярные проверки со стороны уполномоченных органов начнутся с 1 марта 2028 года.
4. Защита прав пожизненного проживания
Изменения касаются также защиты прав членов семьи, имеющих пожизненное право проживания в приватизированной или кооперативной квартире. Ключевые моменты:
• Внесение информации в реестр: Информация о таких лицах будет вноситься в Единый государственный реестр недвижимости.
• Процедура внесения: Это можно сделать по заявлению собственника или по решению суда.
• Залог квартиры: Для залога квартиры теперь потребуется нотариально заверенное согласие всех членов семьи с пожизненным правом проживания.
Эти изменения обеспечивают дополнительную защиту прав граждан и упрощают процесс оформления наследства.
5. Запрет коммерческой деятельности в СНТ
Согласно закону №353-ФЗ вводятся жесткие ограничения на коммерческую деятельность в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Основные положения:
• Запрещенные виды деятельности: Хостелы, магазины, автосервисы, производство и склады — все это под запретом.
• Запрет на производственные цели: Использование дачных участков в производственных целях также запрещено.
• Личное использование: Владельцы могут продолжать выращивать фрукты, овощи и разводить животных для личных нужд, но без привлечения наемных работников.