Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника

30 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона, когда православная церковь вспоминает святого Мирона, пресвитера Ахаии. Этот день наполнен традициями и приметами, которые определяют, что можно и чего нельзя делать.

История праздника

Святой Мирон известен своим кротким нравом и благочестием. Легенда гласит, что игемон Антипатр пытался убить Мирона различными способами, включая бросание его в раскалённую печь и на растерзание диким зверям. Однако святой выходил невредимым из всех испытаний. В конечном итоге, не выдержав своего бессилия, Антипатр покончил с собой.

Приметы и традиции

В день Мирона обычно дуют сильные ветры. Существуют пословицы, связанные с этим днем: "Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает". Этот день знаменует начало осени и завершение полевых работ.

Праздничные обычаи

В этот день было принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Говорили: «На вдовий двор хоть щепку кинь». Традиционно собирались сообща, чтобы косить сено, колоть дрова и выполнять другие работы.

Что нельзя делать в день Мирона Ветрогона

Согласно народным приметам, в день Мирона есть ряд ограничений:

1. Запрет на посещение храма: Если хозяева делают заготовки на зиму, им нельзя ходить в храм или на кладбище.

2. Сватовство и признания: Нельзя свататься, делать помолвку или признаваться в чувствах — такие отношения будут неудачными.

3. Зеркала и магазины: Не рекомендуется долго смотреться в зеркало, чтобы нечисть не украла красоту. Также не стоит ходить по магазинам одежды.

4. Гадания и магические ритуалы: Эти действия могут негативно повлиять на судьбу.

5. Избавление от старого: Важно выбрасывать старые вещи, чтобы избавиться от горестей и печалей.

Приметы о погоде

Погодные приметы на 30 августа также имеют большое значение:

• Утром роса или туман предвещают хорошую погоду.

• Красный восход указывает на ветер.

• Солнце заходит в облака — к ненастной погоде.

• Звезды сильно мерцают — к ясному дню.

• Темные тучи предвещают затяжное ненастье.

Сон перед днем Мирона

Сны, увиденные в ночь на 30 августа, могут рассказать о вашем душевном состоянии. Если сон был страшным или негативным, это сигнал о накопившихся обидах и негативе, от которых нужно срочно избавляться.

Именины 30 августа

В этот день именины отмечают:

• Алексей

• Дмитрий

• Илья

• Мирон

• Павел

• Ульяна

• Филипп

Характер людей, рожденных 30 августа

Люди, родившиеся в этот день, обладают твердым характером и уверенно идут по жизни. Они мудры, смелы и способны достигать успеха в карьере. Их неприступность и гордость делают их сильными личностями, а умение работать с финансами помогает им реализовывать свои амбиции.

День Мирона Ветрогона — это не только важный праздник, но и время для размышлений о своих поступках и отношении к окружающим. Следуя народным приметам, можно избежать неприятностей и привлечь удачу.