Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника

История праздника
Святой Мирон известен своим кротким нравом и благочестием. Легенда гласит, что игемон Антипатр пытался убить Мирона различными способами, включая бросание его в раскалённую печь и на растерзание диким зверям. Однако святой выходил невредимым из всех испытаний. В конечном итоге, не выдержав своего бессилия, Антипатр покончил с собой.
Приметы и традиции
В день Мирона обычно дуют сильные ветры. Существуют пословицы, связанные с этим днем: "Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает". Этот день знаменует начало осени и завершение полевых работ.
Праздничные обычаи
В этот день было принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Говорили: «На вдовий двор хоть щепку кинь». Традиционно собирались сообща, чтобы косить сено, колоть дрова и выполнять другие работы.
Что нельзя делать в день Мирона Ветрогона
Согласно народным приметам, в день Мирона есть ряд ограничений:
1. Запрет на посещение храма: Если хозяева делают заготовки на зиму, им нельзя ходить в храм или на кладбище.
2. Сватовство и признания: Нельзя свататься, делать помолвку или признаваться в чувствах — такие отношения будут неудачными.
3. Зеркала и магазины: Не рекомендуется долго смотреться в зеркало, чтобы нечисть не украла красоту. Также не стоит ходить по магазинам одежды.
4. Гадания и магические ритуалы: Эти действия могут негативно повлиять на судьбу.
5. Избавление от старого: Важно выбрасывать старые вещи, чтобы избавиться от горестей и печалей.
Приметы о погоде
Погодные приметы на 30 августа также имеют большое значение:
• Утром роса или туман предвещают хорошую погоду.
• Красный восход указывает на ветер.
• Солнце заходит в облака — к ненастной погоде.
• Звезды сильно мерцают — к ясному дню.
• Темные тучи предвещают затяжное ненастье.
Сон перед днем Мирона
Сны, увиденные в ночь на 30 августа, могут рассказать о вашем душевном состоянии. Если сон был страшным или негативным, это сигнал о накопившихся обидах и негативе, от которых нужно срочно избавляться.
Именины 30 августа
В этот день именины отмечают:
• Алексей
• Дмитрий
• Илья
• Мирон
• Павел
• Ульяна
• Филипп
Характер людей, рожденных 30 августа
Люди, родившиеся в этот день, обладают твердым характером и уверенно идут по жизни. Они мудры, смелы и способны достигать успеха в карьере. Их неприступность и гордость делают их сильными личностями, а умение работать с финансами помогает им реализовывать свои амбиции.
День Мирона Ветрогона — это не только важный праздник, но и время для размышлений о своих поступках и отношении к окружающим. Следуя народным приметам, можно избежать неприятностей и привлечь удачу.