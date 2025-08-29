Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР

Уход из жизни выдающегося человека, чья жизнь была неразрывно связана с шахматами, оставил глубокий след в сердцах поклонников этой интеллектуальной игры. Его вклад в развитие шахматного искусства в Советском Союзе и России трудно переоценить. Он воспитал целую плеяду чемпионов, придумал турниры, ставшие традицией, и заложил основы для будущих поколений игроков.

Имя, ставшее символом шахмат

Анатолий Авраамович Быховский, заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр, ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Его имя ассоциируется с эпохой расцвета советских шахмат, когда страна доминировала на мировой арене. Быховский не только тренировал будущих звезд, но и создавал уникальные соревновательные форматы, которые помогали раскрывать таланты молодых шахматистов.

Путь к шахматной вершине

Родился Анатолий Быховский 30 апреля 1934 года в Ижевске. В раннем детстве его семья переехала в Москву, а во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Пермь, где отец будущего тренера руководил крупным артиллерийским заводом. После возвращения в столицу в 1944 году юный Анатолий увлекся шахматами, начав заниматься в городском Доме пионеров. Его наставниками стали известные тренеры Е.А. Пенчко и А.А. Ярошевский, а среди товарищей по секции были такие будущие звезды, как Александр Никитин и Евгений Васюков. Уже в школьные годы Быховский успешно выступал за сборную Москвы на всесоюзных соревнованиях.

После окончания МВТУ им. Баумана в 1956 году он работал в закрытом НИИ, связанном с космической отраслью, а позже продолжил образование в аспирантуре МГУ на факультете психологии. Параллельно шахматы оставались важной частью его жизни. В 1963 году он стал мастером спорта и выиграл чемпионат Москвы, а в 1965 году участвовал в 33-м чемпионате СССР.

Революция в подготовке чемпионов

В середине 1960-х годов Спорткомитет СССР поручил Быховскому возглавить молодежную сборную страны. На тот момент в советских шахматах наблюдался дефицит молодых талантов, и Анатолий Авраамович взялся за решение этой проблемы. На посту старшего тренера, который он занимал 25 лет, он разработал уникальные форматы соревнований, ставшие легендарными.

Первенство СССР среди молодых мастеров.

Матч по шевенингенской системе между молодыми мастерами и гроссмейстерами.

Матч-турнир трех сборных.

Турнир Дворцов пионеров.

Белая ладья — культовое соревнование для школьников, которое остается популярным и сегодня.

Эти инициативы позволили выявлять и развивать таланты, а сам Быховский работал с такими звездами, как Анатолий Карпов, Гарри Каспаров и Василий Иванчук, помогая им на чемпионатах мира и Европы. В 1990-е годы он тренировал Александра Грищука и Бориса Грачева, а в XXI веке возглавлял Тренерский совет Федерации шахмат России, оставаясь самым авторитетным наставником страны.

Признание заслуг

За свою карьеру Быховский получил множество наград. В 1975 году ему присвоили звание заслуженного тренера СССР, в 1981 году он был награжден орденом Знак Почета. В 1982 году он стал международным мастером, а в 1993-м — международным арбитром. Федерация шахмат России отметила его вклад Золотым знаком ФШР.

Анатолий Быховский оставил неизгладимый след в истории шахмат. Его идеи и подходы к обучению молодых игроков продолжают вдохновлять тренеров и спортсменов. Турниры, созданные им, стали традицией, а воспитанники прославили российские шахматы на весь мир. Уход мастера стал тяжелой утратой для шахматного сообщества, но его наследие будет жить в каждой партии, сыгранной на турнирах, которые он придумал, и в успехах его учеников.