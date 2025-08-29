Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля

82-й Венецианский кинофестиваль стал важным событием для многих звезд.

Однако для Джорджа Клуни этот день запомнится не только премьерой нового фильма. Актер, прибывший в Венецию, столкнулся с неожиданными трудностями, которые заставили его прервать участие в мероприятии.

Прибытие в Венецию

64-летний Джордж Клуни прибыл на остров Лидо вместе со своей партнершей по фильму "Джей Келли" — Лорой Дерн. Перед выходом на ковровую дорожку актер выбрал стильный наряд:

• Полосатая рубашка

• Темно-синий костюм

Лора Дерн также выглядела впечатляюще:

• Белая блузка с глубоким V-образным вырезом

• Голубая юбка с цветочным рисунком

• Черный ремень, подчеркивающий талию

• Массивное золотое украшение

• Туфли на каблуке из лаковой кожи

Оба актера, полные энтузиазма, позировали перед фотографами у водного такси, создавая атмосферу праздника, отмечает женский журнал Клео.ру.

Недомогание на ковровой дорожке

Несмотря на радостное начало, вскоре стало очевидно, что Клуни чувствует себя нехорошо. Во время фотосессии он начал проявлять признаки недомогания и вскоре принял решение покинуть мероприятие. Актер оставил Лору Дерн продолжать фотоколл в одиночку, что вызвало беспокойство у поклонников и журналистов.

Возвращение в отель

После инцидента Джорджа заметили, когда он возвращался в отель. Представители актера сообщили, что его состояние не вызывает серьезных опасений. Тем не менее, врачи рекомендовали ему отдохнуть для восстановления сил перед предстоящей пресс-конференцией и вечерней премьерой фильма в зале Sala Grande.

Пропуск ужина с коллегами

Из-за недомогания Джордж также пропустил ужин с режиссером Ноа Баумбахом и коллегами по проекту. На ужине присутствовали такие звезды, как:

• Адам Сэндлер

• Лора Дерн

• Представители Netflix

Это событие стало важной частью фестиваля, и отсутствие Клуни было заметным.

Оптимизм и надежды

Несмотря на происшествие, близкие актера уверяют, что он настроен решительно. Клуни надеется в ближайшие дни вернуться к активному графику фестиваля и продолжить участие в мероприятиях. Его оптимизм и стойкость стали примером для многих поклонников и коллег по индустрии.