7 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны

Кинематограф 2025 года обещает стать настоящим праздником для зрителей. Голливуд готовит мощный старт новой киновселенной DC, Marvel возвращается с амбициозными проектами, а культовые режиссеры представят долгожданные новинки. Подобрали для вас 7 ожидаемых фильмов, которые нельзя пропустить. От супергеройских блокбастеров до авторских драм – каждый найдет что-то по душе.

"Трон: Арес"

Дата выхода: 10 октября

Франшиза "Трон" возвращается с новым фильмом, который одновременно продолжает историю "Трона: Наследие" и выступает самостоятельным проектом. Джаред Лето играет главную роль в этой истории о столкновении реального и цифрового миров. Режиссер Йоаким Реннинг, известный по "Пиратам Карибского моря", обещает зрелищный экшен и визуальные инновации. В актерском составе — Грета Ли, Эван Питерс, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес, связывающий новую ленту с оригинальной серией. Проект, задуманный еще в 2010 году, преодолел множество трудностей, чтобы наконец добраться до экранов.

"Хищник: Пустошь"

Дата выхода: 7 ноября

Режиссер Дэн Трахтенберг, подаривший зрителям успешный приквел "Добыча", продолжает экспериментировать с франшизой "Хищник". Действие "Пустоши" развернется в будущем на другой планете, где инопланетянин-яутжа станет не злодеем, а главным героем. Эль Фаннинг исполнит сразу несколько ролей, а подробности сюжета пока держатся в секрете. Этот фильм обещает перевернуть привычное восприятие серии, добавив ей свежий взгляд и неожиданные повороты.

"Аватар: Огонь и пепел"

Дата выхода: 19 декабря

Третья часть эпической саги Джеймса Кэмерона продолжает историю на’ви. В этом фильме зрителей познакомят с новым племенем, а сюжет обещает раскрыть события, изначально задуманные для второго "Аватара". Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и Стивен Лэнг вернутся к своим ролям, а Уна Чаплин, Мишель Йео и Дэвид Тьюлис пополнят актерский состав. Кэмерон, как всегда, делает ставку на грандиозные визуальные эффекты и глубокую драматургию, обещающие удерживать внимание до последней минуты.

"Невеста Франкенштейна"

Дата выхода: 26 сентября

Мэгги Джилленхол представляет музыкальное переосмысление классической истории Мэри Шелли, вдохновленное фильмом Universal "Невеста Франкенштейна". Джесси Бакли сыграет главную героиню, а Кристиан Бэйл воплотит монстра Франкенштейна. Фильм обещает масштабные танцевальные номера и звездный каст, включая Джейка Джилленхола, Пенелопу Крус и Аннетт Бенинг. Этот смелый эксперимент сочетает хоррор с мюзиклом, что делает его одной из самых интригующих премьер года.

"Майкл"

Дата выхода: 3 октября

Антуан Фукуа и сценарист Джон Логан создали байопик о жизни Майкла Джексона, охватывающий его путь от The Jackson 5 до трагического финала. Джаафар Джексон, племянник легендарного певца, исполнит главную роль. Фильм не обойдет стороной сложные темы, включая обвинения в адрес Джексона, что делает его потенциальным претендентом на награды. Этот проект обещает стать не только музыкальной драмой, но и глубоким исследованием личности культовой фигуры.

"Марти Превосходный"

Дата выхода: 25 декабря

A24 представляет самый дорогой фильм в своей истории — байопик о теннисисте Марти Рейсмане с бюджетом в 70 миллионов долларов. Тимоти Шаламе, перевоплотившийся с помощью усов, сыграет главную роль. Режиссер Джош Сэфди и сценарист Рональд Бронштейн обещают энергичную и эмоциональную историю, которая может стать хитом наградного сезона. Этот фильм — смелый шаг для A24 в сторону больших драм с широкой аудиторией.

"Бугония"

Дата выхода: 6 ноября

Йоргос Лантимос продолжает сотрудничество с Эммой Стоун, которая сыграет директора фармацевтической компании. Джесси Племонс воплотит пчеловода-конспиролога, похищающего героиню Стоун из-за подозрений в глобальном заговоре. Фильм, являющийся ремейком корейской комедии "Спасти зеленую планету!", обещает сочетание сатиры, драмы и абсурда, характерное для стиля Лантимоса.

С сентября по декабрь 2025 года зрителей ждут разнообразные кинематографические впечатления: от фантастических эпосов и хорроров до глубоких биографических драм. Эти семь фильмов выделяются звездными составами, амбициозными режиссерами и оригинальными идеями. Планируйте походы в кино или подписку на стриминговые платформы, чтобы не пропустить эти громкие премьеры!