Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым?

Михаил Казаков, знакомый многим по роли Ильи Полежайкина в культовом сериале "Папины дочки", оказался в центре финансового скандала. Актер столкнулся с серьезными проблемами из-за долгов, превышающих 1,8 миллиона рублей.

Финансовые трудности актера

В период с 2022 по 2024 годы судебные приставы Тверской области возбудили в отношении Казакова 10 исполнительных производств. Основная часть задолженности связана с кредитами, которые актер не смог своевременно погасить. Общая сумма долгов составляет более 1,8 миллиона рублей, из которых:

1,3 миллиона рублей — задолженность по кредитным платежам;

94,8 тысячи рублей — исполнительский сбор;

426 тысяч рублей — долги по исполнительным листам, выданным Заволжским районным судом Твери в 2023 году;

около 10 тысяч рублей — дополнительные исполнительные сборы.

Пять из десяти производств связаны с кредитами, но три из них были прекращены, так как приставы не смогли установить местонахождение актера или получить информацию о его финансовом положении. Это наводит на вопросы о том, где сейчас находится Казаков и как он справляется с финансовыми обязательствами.

Проблемы с госпошлиной и их последствия

В июне 2023 года в отношении актера было открыто еще одно производство — о взыскании государственной пошлины, назначенной судом. Но уже в сентябре того же года дело закрыли, так как приставы не смогли найти ни самого Казакова, ни его активов. Этот факт лишь усиливает интригу вокруг финансового положения звезды.

Что известно о Михаиле Казакове?

Михаил Казаков стал известен благодаря роли Ильи Полежайкина, добродушного и немного неуклюжего персонажа из "Папиных дочек". Сериал, выходивший с 2007 по 2013 годы, стал настоящим хитом, а Казаков — любимцем публики. Но за пределами экрана жизнь актера складывалась непросто. В 2020 году он получил серьезные травмы после падения с крыши пятиэтажного дома, что потребовало длительного восстановления. Этот инцидент, вероятно, сказался на его карьере и финансовом положении.

Пока судебные приставы продолжают разбираться с долгами Казакова, общественность задается вопросом: сможет ли актер преодолеть кризис и вернуться к активной творческой деятельности?