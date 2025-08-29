Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям

На 93-м году жизни не стало композитор Родиона Щедрина. У него было несколько квартир в Москве и Европе. Касаемо одной из них перед смертью вдовец Майи Плисецкой сделал важное распоряжение.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая прожили вместе 57 лет. После смерти балерины ее вдовец решил, что лучшей памятью о его легендарной супруге станет появление в их квартире мемориального музея. И он подарил ее московскому театральному музею им. Бахрушина.

Правое крыло дома 25/9 по улице Тверской было построено архитектором Андреем Буровым в 1946-1950 годах по заказу Большого театра под квартиры для артистов и сотрудников. В 1953-м квартиру здесь получила Майя Плисецкая, которая к этому времени служила в Большом уже десять лет и имела статус прима-балерины.

На Тверской – тогда еще улице Горького – Плисецкая и Щедрин проживут до 1990 года. Потом балерина с мужем уехала жить в Мюнхен, наведываясь в Москву лишь изредка и останавливались именно в этой квартире.

Здесь балерина в последний раз была в апреле 2015-го., когда прилетала в столицу России на премьеру оперы Родиона Константиновича "Левша". А уже в мае Майи Михайловны не стало.

Интересно, что в комнате композитора Родиона Щедрина нет рояля. Он не хотел мешать отдыхать любимой Майе, потом специально купил соседнюю квартиру, где и сочинял музыку. До конца жизни она оставалась в собственности композитора.

Пока неизвестно, кому достанется эта дорогая элитная жилплощадь в центре Москвы. Ведь детей у знаменитой пары не было...