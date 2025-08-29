Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом

На 93-м году жизни не стало композитора Родиона Щедрина. Незадолго до кончины он написал завещание, в котором указал, как следует поступить с его бездыханным телом.

Родион Щедрин пережил свою супругу балерину Майю Плисецкую на десять лет. Легенда советского балета ушла из жизни 2 мая 2015 года в Мюнхене от обширного инфаркта миокарда. Ей было 89 лет. Она успела составить завещание, где была оговорена и судьба праха: "Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", – было желание артистки.

Урна с прахом прославленной балерины все эти годы хранилась дома у ее вдовца. После церемонии прощания с композитором, которая, скорее всего, пройдет на будущей неделе в Большом театре, его тело будет кремировано, а прах соединен с прахом Плисецкой и развеян. Что касается могилы, то, видимо, удостоятся Щедрин и Плисецкая лишь кенотафа – символичного памятника на месте, где никто не похоронен.

Стоит заметить, что многие знаменитости просят развеять их прах. Актер Георгий Вицин просил развеять его над полем в Подмосковье, но воля была нарушена и его похоронили на участке 12а на Ваганьковском кладбище. Прах возлюбленной поэта Маяковского Лиля Брик, согласно ее воле, развеяли близ села Бушарино Одинцовского районе. Прах контр-адмирала и журналиста Тимура Гайдара, согласно его воле, был развеян с вертолета в 1999 году. А писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие велели развеять их прах в небе над местом с точным указанными координатами (Аркадий — над Рязанским шоссе, Борис — над Пулковской обсерваторией).