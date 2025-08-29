Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве

На концерте Надежды Кадышевой в Зеленом театре в Москве, который состоялся 27 августа, произошел настоящий хаос. Зрители столкнулись с давкой, невозможностью попасть на оплаченные места и полным отсутствием контроля со стороны организаторов. Многие покинули мероприятие спустя несколько минут, так и не увидев выступления любимой артистки.

Что произошло на концерте?

Концерт в Зеленом театре в Парке Горького должен был стать ярким событием для поклонников Надежды Кадышевой. Но вместо праздника музыки зрители столкнулись с серьезными проблемами организации. По словам одной из посетительниц, на входе образовалась огромная толпа, из-за чего попасть на площадку удалось только спустя час после начала мероприятия. Причина — продажа билетов в несколько раз превысила вместимость площадки.

Люди, заплатившие за места в партере по 5500 рублей или в вип-зоне по еще более высокой цене, не могли пробраться к своим местам. Зрители из разных зон перемешались: те, кто приобрел дешевые билеты в фанзону за 2000–3000 рублей, занимали места в амфитеатре и даже в вип-амфитеатре. Контроль над распределением зрителей отсутствовал, турникеты, которые раньше разделяли зоны, не использовались. В результате сцена оказалась недоступной для многих, а большие экраны, установленные для трансляции, были видны лишь тем, кто смог пробиться ближе к центру.

Последствия плохой организации

Из-за давки и отсутствия порядка некоторые зрители провели на концерте всего несколько минут. Толпа создавала опасные ситуации: люди задыхались, не могли двигаться и чувствовали себя в ловушке. Многие, не выдержав хаоса, покидали площадку, так и не увидев выступления.

Дополнительной проблемой стало отсутствие проверки личных вещей на входе. Это позволило некоторым посетителям проносить алкоголь, что, привело к появлению неадекватно ведущих себя людей. Деревья, закрывающие обзор сцены, также добавили разочарования: часть зрителей сравнивала просмотр концерта с трансляцией по телевизору.

Требования зрителей

Разочарованные посетители начали требовать возврата денег за билеты. Одна из зрительниц, потратившая 5500 рублей на место в партере, рассказала, что покинула концерт через пять минут, опасаясь за свою безопасность. Попытки связаться с организаторами или концертным директором Надежды Кадышевой не увенчались успехом — ответа на обращения не последовало.

Пока организаторы концерта не дали официальных комментариев по поводу случившегося. Зрители продолжают делиться своими историями в социальных сетях, а некоторые планируют добиваться возврата денег через обращения к продавцам билетов или в суд.