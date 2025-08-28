Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году?

В 2026 году получить банковский кредит смогут только граждане с официальным трудоустройством и подтвержденным доходом, с которого уплачиваются налоги. По оценкам экспертов, около 25% россиян могут потерять доступ к кредитным средствам.

Такой прогноз основан на дорожной карте Банка России по внедрению Цифрового профиля гражданина, который станет обязательным инструментом для кредиторов с марта 2026 года.

Как банки оценивали платежеспособность

Ранее банки и микрофинансовые организации использовали собственные методы оценки доходов заемщиков. Основой служили данные из бюро кредитных историй, где в реальном времени отражались расходы по текущим ссудам и примерный уровень ежемесячного дохода. С 1 июля 2025 года Центробанк запретил учитывать информацию из кредитных отчетов для расчета долговой нагрузки. Теперь кредиторы обязаны опираться только на официальные данные, такие как статистика Росстата.

Проблемы возникали с гражданами, которые никогда не брали кредиты, или с теми, кто указывал доходы без документального подтверждения. Для ускорения процесса одобрения банки часто принимали заявленные суммы, средние зарплаты по данным Росстата или собственные аналитические модели. Например, в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года средняя зарплата по Росстату превысила 117,6 тыс. рублей, и эти данные могли использоваться для оценки. Однако такие подходы создавали риски: часть заемщиков получала неподъемные суммы, что увеличивало объем просроченных кредитов.

Почему вводят Цифровой профиль?

Цифровой профиль гражданина, интегрированный с порталом "Госуслуги", станет единым источником данных о доходах с марта 2026 года. Кредиторы получат доступ к информации из ФНС и Социального фонда, включая.

Сведения о зарплатах, налогах и социальных выплатах.

Данные о доходах самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Это позволит банкам точнее оценивать платежеспособность, но только при согласии клиента на предоставление данных. Без такого согласия оформить кредит будет невозможно. Система направлена на повышение прозрачности и снижение рисков невозврата, но одновременно ограничивает доступ к кредитам для тех, чьи доходы не подтверждены официально.

Кто останется без кредитов?

Новые правила станут барьером для граждан с неофициальными доходами, включая тех, кто получает "серую" зарплату или работает по договорам гражданско-правового характера без стабильных выплат. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто часто меняет работу, так как нерегулярные доходы не будут считаться надежными. Ошибки в базах ФНС или Соцфонда усложнят процесс одобрения, требуя от заемщиков дополнительных усилий для их исправления.

Почему станет сложнее получить кредит?

Внедрение Цифрового профиля приведет к росту прозрачности кредитного рынка. Банки смогут учитывать все официальные доходы, включая проценты с депозитов, дивиденды или доходы от аренды. Но это усложнит получение крупных кредитов, таких как ипотека, для граждан с нестабильными или неподтвержденными доходами. Кредиторы также столкнутся с дополнительными расходами на доступ к данным через систему межведомственного взаимодействия, что может привести к повышению ставок или введению комиссий.

Переход на Цифровой профиль изменит правила игры для банков и заемщиков. С одной стороны, система сделает кредитование более справедливым для тех, кто работает в правовом поле. С другой — около четверти граждан могут лишиться доступа к займам, а кредиторы рискуют потерять значительную часть клиентов. Время покажет, как рынок адаптируется к новым условиям, но уже сейчас ясно: прозрачность и официальные доходы станут ключевыми факторами для получения кредита.