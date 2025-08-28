Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции

Этот праздник, один из двенадцати главных в православном календаре, символизирует переход Богородицы в вечную жизнь и завершает годовой цикл православных праздников. В этот день также заканчивается Успенский пост, что делает его особенным для верующих.
Историческая справка: О чем вспоминают в Церкви 28 августа
Успение — это не просто день памяти, а светлый и радостный праздник, который напоминает о том, что смерть не является концом существования. Согласно преданию, в конце своей земной жизни Дева Мария жила в Иерусалиме и часто посещала место распятия своего сына. В момент, когда к ней явился архангел Гавриил и сообщил о скором успении, она не испугалась, а приняла это как знак. Архангел дал ей ветвь райского дерева, которую она должна была нести перед своим гробом.
Согласно традиции, перед успением все апостолы были чудесным образом собраны в Иерусалиме, за исключением апостола Фомы. После погребения Богородицы, когда ее тело было положено в Гефсиманском саду, произошло чудо: Иисус забрал душу своей матери в Царствие Небесное. Когда Фома пришел через три дня, он увидел, что тело Богородицы исчезло, что подтвердило ее вознесение.
Смысл праздника
Успение символизирует переход к вечной жизни и показывает, что смерть — это лишь начало нового существования. Этот праздник особенно близок к Преображению Господню, когда Иисус показал свою божественную славу. Успение напоминает верующим о том, что все люди могут надеяться на воскресение и вечную жизнь.
Традиции богослужения
Этот день также называют Богородичной Пасхой. В храмах в этот день выносят плащаницу Богоматери, что символизирует ее погребение. На второй и третий дни праздника совершается чин погребения Богородицы. Как и на Пасху, плащаницу обносят вокруг храма в крестном ходе, что подчеркивает важность этого события для всей Церкви.
Народные приметы
Существует множество народных примет, связанных с Успением:
• Если в этот день идет гроза с громом, осень будет дождливой.
• Утренний туман предвещает хороший грибной сезон.
• Дождь в этот день сулит дожди до сентября.
• Сильный запах полевых цветов говорит о приближающейся непогоде.
• Солнечная погода предсказывает теплую осень.
Что можно делать 28 августа 2025 года
В этот день принято:
• Молиться Богородице заступничества на ближайший год.
• Освящать зерно нового урожая и свежий хлеб.
• Начинать солить огурцы.
• Отпускать все злое и плохое из своей жизни.
• Проводить свадьбы и веселые посиделки с родными и друзьями.
Что нельзя делать 28 августа 2025 года
Существуют определенные запреты на этот праздник:
• Нельзя сквернословить или выяснять отношения.
• Не рекомендуется стричь волосы или посещать парикмахерскую.
• Запрещено ходить босиком.
• Не стоит начинать новые дела или проекты.
• Работать в этот день, особенно женщинам, считается плохим знаком.
Что можно есть 28 августа: Постные правила
Несмотря на то что день считается праздничным, соблюдение поста остается важным аспектом. В этот день можно есть все, но с осторожностью следует подходить к алкогольным напиткам. Хорошо собрать за столом семью и друзей для совместного празднования.
Успение Богородицы — это не только религиозный праздник, но и время для размышлений о жизни и смерти. Важно помнить о традициях и соблюдении правил этого дня, чтобы почтить память Пресвятой Богородицы и получить ее благословение на будущий год.