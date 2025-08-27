Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"

Вопрос 1. Что скрыто за кадром?
А) Очки
Б) Фотоаппарат
В) Зеркальце
Вопрос 2. Что скрыто за кадром?
А) Старый комод
Б) Осел
В) Белая лошадь
Вопрос 3. А помните, что здесь?
А) Кастрюля
Б) Чайник
В) Соковродка
Вопрос 4. Здесь вы точно помните, что скрыто?
А) Кепка
Б) Черная Шляпа
В) Белая Шляпа
Вопрос 5. Что скрывается здесь?
А) Михаил Светлов
Б) Иван Светлов
В) Андрей Светлов
Правильные ответы
- 1. А. Очки.
- 2. Б – Осел.
- 3. А – Кастрюля
- 4. Б – Черная шляпа
- 5. А – Михаил Светлов
Оценка
- Угадали все 5 ответов – Вы настоящий знаток "Бриллиантовой руки"! Пора пересмотреть фильм и спеть "Песню про зайцев"!
- 1 ошибка – Отличный результат, вы почти на уровне контрабандиста!
- Больше 1 ошибки – Кажется, пора освежить воспоминания и пересмотреть эту комедию!