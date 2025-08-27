Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября?

Средства предназначены для покрытия расходов на подготовку к учебному году: покупку формы, обуви, канцелярии и других необходимых вещей. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей, особенно в семьях с несколькими школьниками.
Законопроект пока находится на стадии обсуждения. Ранее подобные предложения уже вносились в парламент, но отклонялись из-за отсутствия адресного подхода. Депутаты считали, что разовые выплаты всем семьям, независимо от уровня дохода, не соответствуют принципам социальной поддержки. В этот раз инициаторы проекта учли критику и предложили более четкие критерии для получателей.
Кто сможет получить выплату?
Если законопроект будет принят, право на финансовую помощь получат определенные категории граждан. Основные условия для получения выплаты.
- Гражданство Российской Федерации и постоянное проживание на территории страны.
- Наличие детей в возрасте от 6 до 18 лет, где 6 лет ребенку исполняется не позднее 1 сентября текущего года.
- Дети с инвалидностью или ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.
- Право на выплату имеют родители, усыновители, опекуны или попечители.
Мера поддержки охватывает широкий круг семей, включая тех, кто воспитывает детей с особыми потребностями. Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму на ребенка, который в 2025 году составляет 17 201 рубль. Это делает сумму ощутимой помощью для подготовки к школе.
Как будет оформляться выплата?
На текущий момент механизм начисления средств не определен. Рассматриваются два основных варианта.
- Автоматическое зачисление на банковские счета без необходимости подачи заявления.
- Оформление через портал Госуслуги или органы социальной защиты.
В случае принятия закона точный порядок станет известен ближе к началу учебного года. Для сравнения, в 2021 году единовременная выплата в размере 10 000 рублей на школьников оформлялась через Госуслуги или отделения Пенсионного фонда. Тогда процесс был максимально упрощен: родителям достаточно было подать заявление, а необходимые данные проверялись автоматически.
Региональные меры поддержки
Пока федеральный законопроект находится на рассмотрении, в некоторых регионах России уже действуют собственные программы поддержки семей с детьми школьного возраста. Размер и условия выплат зависят от региона.
- В Москве многодетные и малообеспеченные семьи получают 13 987 рублей на школьника, а семьи с 10 и более детьми — до 41 955 рублей.
- В Санкт-Петербурге многодетным семьям выплачивают 10 461 рубль на каждого ребенка-школьника.
- В Алтайском крае первоклассникам из многодетных семей предоставляют 7 500 рублей, а ученикам других классов — 5 000 рублей.
- В Подмосковье компенсация на школьную форму составляет 3 000–7 000 рублей для малоимущих и многодетных семей.
Для получения региональных выплат необходимо обращаться в местные органы социальной защиты или подавать заявку через региональные порталы Госуслуг. В некоторых субъектах вместо денежной помощи предоставляют школьные наборы с канцелярией и формой.
Несмотря на перспективу введения новой федеральной выплаты, важно учитывать несколько моментов. Законопроект еще не принят, и его судьба зависит от решения Государственной Думы. И даже в случае одобрения могут быть установлены дополнительные критерии, например, приоритет для малообеспеченных семей или семей с детьми-инвалидами.
Подготовка к 1 сентября — это не только радостное ожидание нового учебного года, но и значительные расходы. Предложенная выплата в размере 17 000 рублей на каждого школьника могла бы существенно облегчить финансовую нагрузку на семьи.