Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье

26 августа по народному календарю отмечается день Тихона Страстного.

Этот день посвящен Тихону Задонскому, выдающемуся православному богослову XVIII века, который оставил значительное наследие в духовной жизни России. Рассмотрим, что нельзя делать в этот день, а также некоторые народные приметы.

Историческая справка о Тихоне Страстном

Тихон Задонский родился в 1724 году и стал архимандритом Тверского Успенского монастыря в 1759 году. Позже он был назначен епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем Воронежским и Елецким. Его деятельность была направлена на подготовку духовенства и организацию системы духовного образования.

Значение канонизации

Тихон был канонизирован в 1861 году благодаря множеству чудес, происходивших у его мощей. К нему обращались с молитвами об исцелении душевных недугов, депрессии и зависимостей. Женщины и девушки молились о избавлении от неразделенной любви.

Обряды и традиции

В день Тихона Страстного православные верующие совершают обряды, связанные с защитой от бедствий. Принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная", что символизирует защиту от болезней и стихийных бедствий.

Обычаи крестьян

Крестьяне в этот день старались навести порядок в сараях и погребах, проводя обряд заговора от дурного глаза. Это время было связано с подготовкой к зиме и уборкой урожая.

Что нельзя делать в день Тихона Страстного

Существует ряд запретов, которые следует соблюдать в этот день:

1. Работать на земле: Любая работа в огороде или на поле не принесет пользы.

2. Вспоминать плохие события: Негативные воспоминания могут мучить долго.

3. Употреблять яйцо с двумя желтками: Это предвещает потерю счастья.

4. Дарить белое полотенце: Такой подарок может привести к болезни.

5. Спать на двух подушках: Одиноким людям это может принести проблемы в личной жизни.

6. Ссориться с родственниками: Конфликты в доме могут затянуться надолго.

Что следует делать в этот день

Несмотря на запреты, есть и полезные дела, которые можно совершить:

• Подготовка одежды на осень: Проверить ее состояние и отремонтировать при необходимости.

• Уборка ненужной одежды и инструмента: Избавиться от всего лишнего до следующего лета.

Погодные приметы на 26 августа

Погода в этот день также имеет свои приметы:

• Тихий ветер предвещает ветреную погоду на несколько дней вперед.

• Сильный ветер или буря указывает на сырой сентябрь с частыми дождями.

• Много грибов в лесу – к хорошему урожаю хлебов в следующем году.

• Сова много кричит ночью – к перемене погоды.

• Туман быстро рассеивается после восхода – к ясной погоде.

• Жара днем предвещает суровую зиму.

• Холодный день говорит о мягкой и снежной зиме.

• Дождь указывает на частые снежные бураны зимой.

• Листья на березе пожелтели – к скорым заморозкам.

День Тихона Страстного — это не только время для молитвы и размышлений, но и возможность следовать народным приметам и традициям. Соблюдение запретов и выполнение полезных дел помогут сохранить гармонию в жизни и подготовиться к грядущим переменам.