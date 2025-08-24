Сын Николая Расторгуева: "Не могу сказать, что всегда хотел идти по его стопам"

На "Новую волну" в Казань Николай Расторгуев приехал вместе со своим старшим сыном – Павлом Расторгуевым. Недавно наследник сменил знаменитого отца в этно-опере "Князь Владимир", фрагмент из которой и был представлен на сцене New Wave Hall. О том, каково это быть сыном известного музыканта, Павла расспросил корреспондент "Дни.ру".

Голоса отца и сыны Расторгуевых удивительно похожи по тембру – можно перепутать! Видимо, поэтому Павел Расторгуев и попал в музыкальный спектакль, где изначально блистал его знаменитый отец. "Создатель оперы композитор Игорь Матвиенко позвал меня во второй состав, – рассказывает Павел. – Хотя я не могу сказать, что всегда хотел идти по стопам отца".

48-летний Павел Расторгуев – культуролог по образованию. "Поэтому на сцене мне всегда волнительно".

У Павла есть взрослая 20-летняя дочь Соня Расторгуева – внучка Николая Расторгуева. Рассказал он и о ней:

"Она учится, но пока в поиске себя пребывает".

Разумеется, и Павлу, и его дочери Соне непросто жить с грузом знаменитой фамилии. На них постоянно смотрят, оценивает, сравнивают. "Иногда его имя мне помогло, иногда – наоборот", – не скрывает сын Расторгуева.

Напомним, от второй жены у 68-летнего Николая Расторгуева есть еще один сын – Николай Расторгуев-младший, рожденный 30 марта 1994 года.