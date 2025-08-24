Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Забытые технологии будущего: гаджеты, которые были предсказаны, но так и не появились в нашей жизни

1194

В детстве мы зачитывались научно-фантастическими романами, смотрели футуристические фильмы и мечтали о мире, где роботы убирают дома, летающие автомобили заменяют пробки, а видеозвонки – обычное дело. Многие из этих фантазий стали реальностью: смартфоны, интернет, искусственный интеллект. Но что насчет тех гениальных (или безумных) изобретений, которые были предсказаны десятилетия назад, мелькали на выставках и в прототипах, но так и не попали в наши дома?

Давайте вспомним несколько "забытых технологий будущего" — гаджетов, которые обещали революцию, но по разным причинам канули в Лету или были опережены другими решениями.

1. Видеотелефон: слишком рано, слишком дорого

Что предсказывалось: возможность видеть собеседника во время телефонного разговора, словно вы находитесь рядом. Эта идея была популярна еще с начала XX века и активно продвигалась в середине века.

Реальность и провал: пионером стала компания AT&T со своим знаменитым Picturephone. Впервые показанный на Всемирной выставке 1964 года, а затем запущенный в коммерческое использование в 1970-х, он был настоящим чудом для своего времени.

Почему провалился?

Феноменальная стоимость: аренда аппарата стоила около $160 в месяц (что эквивалентно более чем $1000 сегодня), а минута разговора — до 25 центов. Это было запредельно дорого для большинства.

Низкое качество: изображение было зернистым, черно-белым и часто зависало.

Отсутствие инфраструктуры: для звонков нужна была специальная линия и наличие такого же аппарата у собеседника. Звонить было просто некому.

Невостребованность: люди не горели желанием постоянно быть "на виду" во время разговоров.

Что появилось вместо: хотя Picturephone провалился, сама идея видеосвязи триумфально вернулась с развитием интернета. Сегодня FaceTime, Zoom, Skype и WhatsApp — это обыденность, доступная каждому и используемая миллионами. Успех пришел тогда, когда технология стала дешевой, качественной и повсеместной.

2. Персональный домашний робот (а-ля "Рози" из "Джетсонов")

Что предсказывалось: универсальный человекоподобный робот-помощник, который будет убирать, готовить еду, присматривать за детьми и вообще выполнять всю рутинную работу по дому. Это был один из главных символов "идеального" будущего.

Реальность и провал: несмотря на десятилетия исследований в робототехнике и искусственном интеллекте, полноценная "Рози" до сих пор остается фантастикой.

Почему провалился?

Невероятная сложность: создать робота, способного понимать сложные команды, двигаться в непредсказуемой среде, взаимодействовать с разнообразными предметами и людьми, оказалось гораздо труднее, чем казалось.

Высокая стоимость: даже если бы такой робот был создан, его цена была бы астрономической.

Ограниченная функциональность: современные роботы (например, Roomba) умеют только что-то одно. Голосовые помощники (Алиса, Siri) тоже лишь имитируют интеллект.

Проблемы безопасности: робот, способный выполнять сложные физические задачи, также потенциально опасен.

Что появилось вместо: вместо одного универсального робота, появились специализированные: роботы-пылесосы, роботы-мойщики окон, умные колонки. Наше будущее — это скорее экосистема умных гаджетов, чем один всемогущий помощник.

3. "Умная" одежда и гаджеты, встроенные в тело (ранние концепты)

Что предсказывалось: одежда, которая сама регулирует температуру, измеряет параметры тела, гаджеты, имплантированные под кожу для связи или контроля здоровья. Идеи появлялись с 1960-х годов.

Реальность и провал (частичный): хотя смарт-часы и фитнес-браслеты стали обыденностью, полная интеграция технологий в одежду или тело человека столкнулась с большими трудностями.

Почему провалился?

Технологические ограничения: сложно создать электронику, которая будет гибкой, прочной, стираемой, энергоэффективной и незаметной в одежде.

Источники питания: аккумуляторы остаются громоздкими и требуют частой зарядки.

Социальное принятие: отсутствие желания носить "технологический скафандр" или вживлять чипы. Вопросы конфиденциальности и безопасности данных.

Цена/Масштаб: массовое производство такой "умной" одежды оказалось нерентабельным.

Что появилось вместо: умные часы, фитнес-трекеры, "умные" кроссовки с датчиками, специализированная спортивная одежда с минимальным набором сенсоров. Эти устройства носятся на теле, а не являются его частью, что оказалось более практичным и приемлемым.

Почему так много "будущего" осталось в прошлом?

"Слишком рано": технологии просто не были готовы. Не хватало вычислительной мощности, миниатюризации, батарей, инфраструктуры или материалов.

Непонимание реальных потребностей: создатели верили в идею, но не всегда понимали, что на самом деле нужно пользователям. Некоторые проблемы, которые "решались", не были достаточно актуальными.

Экономические барьеры: слишком высокая стоимость производства и, как следствие, цена для конечного потребителя.

Социальные и психологические факторы: неготовность общества принять новые формы взаимодействия с технологиями, вопросы приватности, эстетики или даже этики.

Конкуренция: появление более простых, дешевых или эффективных альтернатив, которые решали ту же проблему иным путем.

История этих "забытых" гаджетов напоминает нам, что инновации — это не прямой путь, а лабиринт проб и ошибок. Мечты о будущем часто опережают возможности настоящего, но даже самые провальные идеи могут вдохновить на создание чего-то по-настоящему революционного, пусть и в другом обличье.

Шоу-бизнес в Telegram

24 августа 2025, 15:40
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников