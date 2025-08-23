Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах

23 августа по народному календарю отмечается день Лаврентия Римского, известный как Лаврентьев день.

Этот праздник наполнен особой энергетикой и окружен строгими запретами, которые уходят корнями в глубокую древность. Наши предки верили, что соблюдение этих правил помогает избежать неприятностей и болезней, а также привлекает удачу.

Лаврентьев день: история праздника

Лаврентьев день посвящен святому Лаврентию Римскому, архидиакону III века. Он был учеником архидиакона Сикста и заботился о церковном имуществе и бедных. Во время гонений на христиан Лаврентий раздал церковные сокровища нуждающимся. Когда префект потребовал вернуть имущество, он пришел с нищими, заявив: "Вот истинные сокровища церкви". За это святой был подвергнут пыткам и умер.

Русская православная церковь также поминает Лаврентия Калужского, который, по преданию, защитил Калугу от татар в 1512 году. В народе святой считался целителем глазных болезней. В полдень 23 августа люди наблюдали за водоемами: спокойная вода предвещала безветренную осень и тихую зиму.

Что нельзя делать 23 августа

В Лаврентьев день существует ряд строгих табу, которые необходимо соблюдать для сохранения здоровья и благополучия:

1. Избегайте негативной энергии: Ссоры, крики и ругань считаются грехом. Негативные мысли могут вернуться бумерангом, особенно если вы пожелаете кому-то болезни или неудачи.

2. Не работайте в поле и огороде: Запрещено копать, полоть или сажать что-либо. Это может потревожить землю и навлечь неурожай на следующий год.

3. Не занимайтесь рукоделием: Шитье, вязание и вышивание под строгим запретом. Считается, что иголка и спицы могут «зашить» удачу и благополучие семьи.

4. Не забывайте о молитве: Лучше провести день в гармонии и спокойствии, уделив время молитве или добрым размышлениям.

Приметы на Лаврентьев день

Наши предки делали выводы о погоде на основе народных примет в Лаврентьев день:

• Много желудей — ожидайте богатый урожай.

• Птицы замерли — скоро пойдет дождь.

• Журавли улетают на юг — в середине октября стоит ждать морозов.

• Утренний иней — зима наступит раньше обычного.

• Желтеющие листья на липе — озимые будут хорошими.

• Тихая погода 23 августа предвещает такую же атмосферу 30 числа.

Лаврентьев день — это не только время для молитвы и размышлений, но и возможность сохранить здоровье и благополучие. Соблюдая народные традиции и приметы, вы сможете избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Помните, что этот день наполнен особой энергетикой, которую стоит уважать и ценить.