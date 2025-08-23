Что нельзя делать 23 августа, в Лаврентьев день, чтобы не потерпеть крах в своих планах

Этот праздник наполнен особой энергетикой и окружен строгими запретами, которые уходят корнями в глубокую древность. Наши предки верили, что соблюдение этих правил помогает избежать неприятностей и болезней, а также привлекает удачу.
Лаврентьев день: история праздника
Лаврентьев день посвящен святому Лаврентию Римскому, архидиакону III века. Он был учеником архидиакона Сикста и заботился о церковном имуществе и бедных. Во время гонений на христиан Лаврентий раздал церковные сокровища нуждающимся. Когда префект потребовал вернуть имущество, он пришел с нищими, заявив: "Вот истинные сокровища церкви". За это святой был подвергнут пыткам и умер.
Русская православная церковь также поминает Лаврентия Калужского, который, по преданию, защитил Калугу от татар в 1512 году. В народе святой считался целителем глазных болезней. В полдень 23 августа люди наблюдали за водоемами: спокойная вода предвещала безветренную осень и тихую зиму.
Что нельзя делать 23 августа
В Лаврентьев день существует ряд строгих табу, которые необходимо соблюдать для сохранения здоровья и благополучия:
1. Избегайте негативной энергии: Ссоры, крики и ругань считаются грехом. Негативные мысли могут вернуться бумерангом, особенно если вы пожелаете кому-то болезни или неудачи.
2. Не работайте в поле и огороде: Запрещено копать, полоть или сажать что-либо. Это может потревожить землю и навлечь неурожай на следующий год.
3. Не занимайтесь рукоделием: Шитье, вязание и вышивание под строгим запретом. Считается, что иголка и спицы могут «зашить» удачу и благополучие семьи.
4. Не забывайте о молитве: Лучше провести день в гармонии и спокойствии, уделив время молитве или добрым размышлениям.
Приметы на Лаврентьев день
Наши предки делали выводы о погоде на основе народных примет в Лаврентьев день:
• Много желудей — ожидайте богатый урожай.
• Птицы замерли — скоро пойдет дождь.
• Журавли улетают на юг — в середине октября стоит ждать морозов.
• Утренний иней — зима наступит раньше обычного.
• Желтеющие листья на липе — озимые будут хорошими.
• Тихая погода 23 августа предвещает такую же атмосферу 30 числа.
Лаврентьев день — это не только время для молитвы и размышлений, но и возможность сохранить здоровье и благополучие. Соблюдая народные традиции и приметы, вы сможете избежать неприятностей и привлечь удачу в свою жизнь. Помните, что этот день наполнен особой энергетикой, которую стоит уважать и ценить.