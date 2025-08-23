Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной

Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной
2797

Представьте, что вы смотрите на ночное небо. Вы видите звезды, возможно, планету или далекую туманность. Но большая часть неба – это просто чернота. Пустота. Интуитивно кажется, что если направить в эту темноту самый мощный телескоп, мы так ничего и не увидим. В 1995 году группа астрономов решила сделать именно это, и их поступок, который многие считали безумной тратой ресурсов, привел к одному из самых ошеломляющих открытий в истории.

Величайшая авантюра в истории астрономии

Идея принадлежала Роберту Уильямсу, тогдашнему директору Научного института космического телескопа. Он предложил нечто неслыханное: направить космический телескоп "Хаббл" на крошечный, ничем не примечательный и абсолютно темный участок неба в созвездии Большой Медведицы и просто не отводить его оттуда в течение 10 дней.

Для понимания масштаба: выбранная область была размером с песчинку, которую вы держите на вытянутой руке.

Научное сообщество было в ярости. Время работы "Хаббла" расписано на годы вперед, за него борются лучшие умы планеты. А Уильямс предлагал потратить более 100 часов драгоценного времени на то, чтобы сфотографировать… пустоту.

Риск был огромен. Если бы снимок оказался черным, это был бы колоссальный провал и скандал. Но Уильямс пошел ва-банк, используя свое директорское право на резервное время.

Десять дней тишины

С 18 по 28 декабря 1995 года "Хаббл" молча смотрел в одну точку, собирая фотон за фотоном — частицы света, которые путешествовали сквозь Вселенную миллиарды лет. Телескоп сделал 342 отдельных снимка, которые затем предстояло объединить в один.

Астрономы затаили дыхание. Что они увидят? Несколько тусклых, далеких звезд? Или, как опасались скептики, просто цифровой шум на черном фоне?

Окно во Вселенную

Когда обработанные изображения были наконец собраны в единое целое, в комнате воцарилась оглушительная тишина, сменившаяся шоком и восторгом.

Снимок не был пустым. Он был переполнен.

На этом крошечном, как песчинка, участке неба сияли не звезды. На нем сияли галактики. Около 3000 отдельных галактик. Спиральные, эллиптические, неправильные, молодые, старые — целый калейдоскоп вселенных, запертый в клочке тьмы.

Что это на самом деле означало?

Вселенная гораздо больше, чем мы думали. Если такой крошечный "пустой" участок содержит тысячи галактик, то сколько же их во всей Вселенной?

Оценки пришлось срочно пересматривать в сторону увеличения на порядки. Сегодня мы считаем, что их не менее 2 триллионов.

Мы заглянули в прошлое. Свет от самых далеких объектов на этом снимке шел до нас более 12 миллиардов лет.

Мы увидели не то, как эти галактики выглядят сейчас, а какими они были на заре времен, когда сама Вселенная была еще совсем юной. Это было не просто фото, это была машина времени.

Галактики сформировались очень рано. Снимок, получивший название Hubble Deep Field (Глубокое поле Хаббла), показал, что уже через 1-2 миллиарда лет после Большого взрыва Вселенная была полна структурированных галактик. Это заставило астрономов переписать теории о формировании космических структур.

Этот один снимок изменил все. Он превратил космологию из теоретической науки в наблюдательную. Авантюра Роберта Уильямса не просто оправдалась — она открыла новую эру в изучении космоса.

Позже этот эксперимент повторяли, вглядываясь еще глубже с помощью модернизированного "Хаббла" (Hubble Ultra-Deep Field) и нового телескопа "Джеймс Уэбб". И каждый раз, направляя свой взор в "пустоту", мы находили там еще больше чудес.

Так что в следующий раз, когда вы посмотрите на темное ночное небо, помните: оно не пустое. Оно просто ждет, когда мы присмотримся повнимательнее.

23 августа 2025, 18:42
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

