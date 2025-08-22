Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье

История праздника
Матвеев день имеет глубокие исторические корни, связанные с жизнью одного из учеников Иисуса Христа. Апостол Матфий был избран по жребию в число двенадцати апостолов после предательства Иуды Искариота. Он родом из Вифлеема и с детства изучал Закон Божий. Память о нём стала основой для празднования 22 августа, который обрел множество народных традиций.
Народные традиции и приметы
На Руси этот день получил различные названия, среди которых «Матвей Змеесос». Считалось, что в это время активизируется нечистая сила, принимающая облик змей. Хозяйки особенно оберегали скотину и избегали одиночных выгонов на пастбища. Несмотря на страх перед нечистой силой, день считался удачным для торговли и хозяйственных дел.
Приметы погоды
Матвеев день также известен как «Матвей Ненастный», что отражает погодные особенности конца лета. Существуют следующие приметы:
• Дождь в этот день предвещает раннюю и холодную осень.
• Тихая погода сулит ясное «бабье лето».
• Южный ветер предсказывает снежную зиму.
• Северный ветер обещает суровые морозы.
Что можно делать 22 августа
В этот день традиционно сушили зелень на зиму и готовили постные угощения, такие как блины и оладьи, символизирующие солнце и благополучие. Эти действия были направлены на привлечение удачи и здоровья в дом.
Что нельзя делать 22 августа
Запреты на Матвеев день были строго регламентированы как по практическим, так и по суеверным причинам. Вот основные из них:
1. Не употреблять молочные продукты: Считалось, что в этот день молоко быстро прокисает и может навредить организму.
2. Избегать алкоголя: Питье спиртного в Матвеев день считалось опасным для здоровья.
3. Не переедать: Переедание могло привести к проблемам с пищеварением и ухудшению самочувствия.
4. Не собирать травы: Существовало поверье, что отвары, собранные в этот день, могут стать ядовитыми.
5. Избегать одиночных прогулок в лесу: Повышенная активность змей делала такие прогулки небезопасными.
6. Не смотреть на Луну: Это действие могло привлечь внимание нечистой силы.
7. Не носить черную одежду и металлические украшения: Считалось, что это может привести к бедам.
8. Избегать ссор и сквернословия: Важно сохранять мир и спокойствие, чтобы не навлечь неприятности.