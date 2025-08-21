"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре

Тысячи зрителей и миллионы пользователей Сети, увидевшие видео, уверены: это была не случайность, а заранее спланированная, но неумело исполненная постановка ради хайпа.
Инцидент произошел в самый разгар выступления. По замыслу номера, Киркоров должен был подниматься по ступеням. Но то, что последовало дальше, вызвало у публики слишком много вопросов:
- Неубедительное падение: артист ступил на платформу и начал неестественно заваливаться, словно актер в замедленной съемке. Движение выглядело наигранным и лишенным внезапности, характерной для реальной потери равновесия.
- Ассистент-супермен: в ту же секунду, будто по команде, рядом оказался ассистент, который с подозрительной легкостью и точностью подхватил падающую звезду. Он не бежал издалека, а находился в идеальной позиции, словно заранее знал свою роль в этом "спектакле".
- Никакого испуга: на лице самого Киркорова и его команды не было и тени настоящего испуга или растерянности. Все выглядело как хорошо отрепетированный трюк.
"Дешевая постановка!": интернет вынес свой вердикт
Социальные сети взорвались от гневных и саркастичных комментариев. Вместо слов поддержки в адрес "больного" артиста посыпались обвинения в обмане и попытке привлечь к себе внимание не творчеством, а скандалом.
- "Это просто цирк! Дешевая постановка, чтобы о нем снова заговорили. Совсем уже не знает, чем удивить".
- "Ассистент стоял и ждал, когда надо будет ловить. Слишком идеально, чтобы быть правдой. Режиссура на троечку".
- "У человека якобы диабет, а он такие трюки исполняет? Или это часть шоу-программы "Падение короля"? Стыдно".
- "Сначала говорит, что болен и отменяет концерты до 2026 года, а потом устраивает этот спектакль. Где логика? Попытка оправдать отмену тура и подогреть интерес".
- "Совсем плох… в актерском мастерстве. Неубедительно, Филипп, очень неубедительно".
Зачем Киркорову понадобился этот "цирк"?
Многие задаются вопросом: зачем артисту такого уровня прибегать к столь сомнительным методам пиара? Версии выдвигаются разные:
- Привлечение внимания к "Новой волне": скандал с хедлайнером — лучший способ заставить всех говорить о фестивале.
- Подогрев интереса к будущим концертам: объявив о переносе шоу на 2026 год, артист должен поддерживать ажиотаж вокруг своего имени.
- Борьба за популярность: в эпоху молодых звезд и TikTok-трендов даже королю эстрады приходится бороться за место в инфополе, и все средства хороши.