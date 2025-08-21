Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления

В Казани стартовала "Новая волна" . Открыл этот конкурс молодых исполнителей Филипп Киркоров. Правда, во время номера случилось ЧП...

Перед выходом на сцену король российской эстрады впервые честно рассказал о своем диагнозе:

"Не скрываю свою болезнь, – заявил Филипп. – У меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Но все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания".

А через несколько минут случилось страшное – во время номера "Фиолетовая вата" артист, рост которого превышает 2 метра, подскользнулся на ступеньках и рухнул прямо на сцену. Подвели то ли дизайнерский наряд, то ли неудачная декорация.

Стоит заметить, что накануне во время репетиции, Народный артист России едва не упал именно на этом месте – он зашатался, но его поддержали танцоры балета. Теперь понятно – это был знак... Вот уж, действительно, на бедного Макара все шишки валятся.