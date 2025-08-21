Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха

Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха
1599

Сочи давно стал синонимом летнего отдыха на российском побережье. Однако для многих этот "золотой стандарт" ассоциируется не только с олимпийским величием и пальмами, но и с весьма ощутимыми ценами. Заполненные пляжи, высокие счета в ресторанах и недешевое проживание заставляют туристов искать альтернативы, но большинство даже не догадывается, что она уже существует.

Откройте для себя Геленджик — настоящую жемчужину Краснодарского края, которая уверенно набирает популярность и уже сегодня способна дать фору своему именитому соседу по многим параметрам, предлагая тот же уровень комфорта, но без астрономических трат.

Почему Геленджик — это "новый Сочи", только выгоднее?

Пока многие туристы продолжают ассоциировать качественный отдых на Черном море исключительно с Сочи, Геленджик предлагает практически идентичные возможности, но по гораздо более привлекательным ценам. Давайте сравним:

Аспект отдыхаСочи (высокий сезон)Геленджик (высокий сезон)
Средняя стоимость номераОт 6 000 – 15 000+ руб./сутки (3-4 звезды)От 3 000 – 7 000 руб./сутки (3-4 звезды)
Цены в кафе/ресторанахВысокие, ориентированы на премиум-сегментУмеренные, много бюджетных столовых и кафе
ПляжиПреимущественно галечные, часто переполненныеПесчаные и мелкогалечные, более просторные и оборудованные
АтмосфераСуетливая, "городская", многолюдная, пафоснаяСпокойная, расслабленная, семейная, уютная
Развлечения и инфраструктураВсе виды: горы, клубы, фешенебельные рестораныАквапарки, набережная, канатные дороги, парки, чистые пляжи
Для кого подходитЛюбители роскоши, активной ночной жизни, горных видовСемьи с детьми, пары, ищущие спокойный пляжный отдых, экономные туристы

Что предлагает Геленджик, и почему его стоит выбрать?

Геленджик — это не просто дешевая альтернатива. Это курорт, который активно развивается, предлагая туристам полноценный и разнообразный отдых.

  • Великолепная набережная: это одна из самых длинных и красивых набережных в мире (около 14 км!), идеально подходящая для прогулок, катания на велосипедах и вечерних променадов. Она является сердцем города и предлагает множество кафе, сувенирных лавок и развлечений.
  • Чистые и просторные пляжи: в отличие от галечных пляжей Сочи, в Геленджике преобладают песчаные и мелкогалечные участки, которые гораздо комфортнее для семейного отдыха с детьми.

Разнообразие развлечений:

    Аквапарки: крупнейшие в России, такие как “Золотая Бухта”, предлагают водные аттракционы на любой вкус.

      Канатные дороги: "Олимп" и "Сафари-парк" поднимут вас на вершины Маркотхского хребта, откуда открываются захватывающие виды на бухту и море.

      Природные красоты: водопады, скалы, сосновые леса – Геленджик окружен живописными местами для пеших прогулок и экскурсий.

      Дайвинг и морские прогулки: чистое море идеально подходит для исследования подводного мира и морских путешествий.

      • Доступное проживание и питание: здесь вы найдете широкий выбор отелей, гостевых домов и частного сектора на любой бюджет. И, что немаловажно, цены в местных столовых и кафе гораздо лояльнее, чем в раскрученных заведениях Сочи.

      Если вы устали от толп и заоблачных цен, но при этом мечтаете о ласковом Черном море, живописных пейзажах и качественном отдыхе, дайте шанс Геленджику. Он докажет, что для незабываемого отпуска не обязательно "выкладывать" целое состояние. Этот город способен приятно удивить и стать вашей новой любимой точкой на карте российского побережья.

      Шоу-бизнес в Telegram

      21 августа 2025, 20:27
      Фото: freepik.com
      "ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

      По теме

      Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи

      Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

      Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

      Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
      Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

      "Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

      "Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
      В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

      Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

      Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
      Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

      Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

      Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
      Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

      75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

      75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
      На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

      В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

      В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
      В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

      Выбор читателей

      18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников