Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

В Казани открывается 21-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди звезд, которые приехали в Татарстан, и Алсу – тут ее считают своей. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей за кулисами главного музыкального события лета.

Алсу родилась в городе Бугульма, она – народная артистка Республики Татарстан. "Казань считаю своей второй малой родиной, – призналась недавно пережившая развод исполнительница. – Очень люблю здесь бывать, в этом году снова приезжала с концертом. В Казани у меня родственники, сестренка двоюродная живет так что всегда с удовольствием тут бываю".

На "Новой волне" 42-летняя Алсу снова восхитила всех цветущим внешним видом. Ее секрет – регулярные занятия спортом и и правильное питание.

"Я сейчас месяц жила без сахара и без кофе, – рассказала артистка. – Было тяжело, не скрою. Сегодня первый день, как я "развязала" – больше не в завязке (улыбается). Но делала это не для похудения, а ради эксперимента и хорошего самочувствия. Эффект, скажу вам, классный".

Как говорят диетологи, отказ от кофе полезен для организма и здоровья – человек чувствует себя спокойнее и расслабленнее. У него нормализуется сон, который становится глубже, а засыпание занимает меньше времени. Еще становятся более крепкими зубы, поскольку кофе содержит много дубильных веществ, которые откладываются виде неприглядного обесцвечивания. А еще кофеин препятствует усвоению полезных кальция (для костей), железа (кроветворение) и витаминов группы В (нервная система) из пищи. Наконец, кофеин препятствует образованию коллагена, который отвечает за упругую и гладкую кожу.