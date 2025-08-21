Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России

20 августа 2025 года мир понес невосполнимую утрату. Заслуженная артистка России, чье имя стало символом преданности искусству, ушла из жизни на 82-м году. Эта новость потрясла коллег, зрителей и всех, кто ценил ее вклад в театральное искусство.

От трудного детства к сцене

Валентина Борисовна Костюкова родилась 8 октября 1943 года в невероятно сложных обстоятельствах — по пути в немецкий концлагерь Лангвиц, куда этапировали коллектив Киевского оперного театра, где работали ее родители. Вместе с ними в плену оказались и две старшие сестры. В 1944 году семья была освобождена, а после войны переехала сначала в Среднюю Азию, затем в Одессу. Именно там, в начале 1960-х, начался творческий путь Валентины Борисовны. Поступив в театральную студию при Одесском ТЮЗе, она сразу была зачислена в штат и вышла на сцену, покорив зрителей природным талантом.

Театральная судьба

Творческая биография артистки — это история преданности сцене и неустанного труда. После Одессы она продолжила обучение в студии при Львовском драматическом театре имени Заньковецкой. Затем последовали годы работы в театрах Дрогобыча, Смоленска, Братска и Ставрополя. Каждый город становился для нее новой ступенью, где оттачивался актерский талант. В 1974 году по приглашению главного режиссера Эдуарда Асланова вместе с мужем, актером Валерием Корниловым, Валентина Борисовна переехала в Нальчик. Именно Русский драматический театр имени М. Горького стал ее домом на долгие годы.

Главные роли и вклад в искусство

В Нальчике актриса раскрылась в полной мере. За годы службы в Русском драмтеатре она воплотила на сцене более 200 ролей, многие из которых были главными. Ее образы отличались глубиной, искренностью и яркостью, оставляя след в сердцах зрителей. Театр стал для нее не просто местом работы, а призванием, которому она посвятила всю жизнь. Коллеги отмечали, что каждая роль в ее исполнении становилась событием, а преданность искусству вдохновляла окружающих.

Вот лишь несколько ключевых фактов о творческом пути Валентины Костюковой.

Начало карьеры в Одесском ТЮЗе в 1961 году.

Работа в театрах Дрогобыча, Смоленска, Братска и Ставрополя.

Более 200 ролей в Русском драматическом театре имени М. Горького.

Сотрудничество с выдающимися режиссерами и актерами своего времени.

Наследие, которое останется навсегда

Уход Валентины Борисовны стал тяжелой потерей для театрального сообщества. Ее жизнь — пример невероятной силы духа, таланта и любви к искусству. Роли, сыгранные ею, навсегда останутся в памяти зрителей, а история жизни будет вдохновлять новые поколения актеров. Русский драматический театр имени М. Горького в Нальчике продолжает хранить память о своей звезде, чье имя стало частью его истории.