Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы

В Казани стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди участников первого дня – Александр Ревва. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артистом на репетиции. И восхитился его отличной физической формой!

Быть в Казани и не попробовать чакчак, талкыш калеве или гальму – грех. Пусть там бездна калорий, ибо в составе тестом, сахар и масло, но Ревва не смог избежать искушения.

"Ничего страшного, потому что у меня есть правило: "Если чуть-чуть согрешил с едой, то отработай в зале!" – улыбается 50-летний Ревва. – Поэтому хожу на фитнес несколько раз в неделю, занимаюсь разными видами спорта".

"Я очень люблю поесть, – не скрывает актер, шоумен и комик. – Но как только у меня съемка и надо слить из организма воды, отказываешься от мучного, алкоголя и сладкого. Все! Добавляя к этому быструю ходьбу, ты быстро скинешь пять килограммов минимум! Я стараюсь держать вес!"

Диетологи говорят, что при скоплении лишней жидкости в организме надо отказаться от очень соленой пищи, копченого и жирного. А еще обычную соль можно заменить на калиевую или использовать соевый соус, который меньше способствует возникновению отечности.

Рассказал артист и про то, как проводит лето: "Везде были с семьей – в Турции, в Испании, заезжали в Париж с женой".